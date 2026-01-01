Go to PunjabKesari.in

होबार्ट : एक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग नए साल के दिन के मुकाबले में पर्थ स्कॉर्चर्स ने बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए होबार्ट हरिकेंस को 40 रनों से हरा दिया और घर पर उनकी लगातार 9 मैचों की जीत का सिलसिला खत्म कर दिया। मिशेल मार्श और आरोन हार्डी ने मिलकर 164 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की, जिससे स्कॉर्चर्स ने 229/3 का विशाल स्कोर बनाया - इस सीजन में यह उनका तीसरा 200 से ज़्यादा का स्कोर था - जिसके बाद गेंदबाजों ने मिलकर हरिकेंस को 189/9 पर रोक दिया। 

हरिकेंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यह फैसला शुरू में सही लग रहा था जब नाथन एलिस ने फिन एलन को 16 रन पर आउट किया और मिशेल ओवेन ने कूपर कॉनोली को सिर्फ 4 रन पर आउट कर दिया। छठे ओवर की शुरुआत में जब स्कॉर्चर्स 2 विकेट पर 53 रन बनाकर लड़खड़ा रहे थे, तो हरिकेंस का पलड़ा भारी लग रहा था। हालांकि, जब मैथ्यू वेड ने 18 रन पर मिशेल मार्श का कैच छोड़ दिया, तो मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया। यह हरिकेंस के लिए एक महंगा मौका था, क्योंकि मार्श एक आक्रामक बल्लेबाज बन गए। 

मार्श ने 58 गेंदों में शानदार 102 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने जिस पहली गेंद का सामना किया, उस पर क्रिस जॉडर्न को एक बड़ा छक्का लगाया। उनके साथ हार्डी ने एक शानदार सहायक भूमिका निभाई और सिर्फ 43 गेंदों में 94 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने मिलकर सिर्फ 84 गेंदों में तीसरे विकेट के लिए BBL में एक नया साझेदारी रिकॉर्ड बनाया। उनकी शानदार हिटिंग के सामने हरिकेंस के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था; जॉडर्न और रिले मेरेडिथ जैसे अनुभवी गेंदबाज भी दबाव में आ गए। 

मार्श आखिरकार आखिरी ओवर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था क्योंकि पर्थ ने मेजबान टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा था। 230 रनों का पीछा करते हुए, हरिकेंस एक जुझारू प्रयास के बावजूद हमेशा आवश्यक रन रेट से पीछे रहे। बेन मैकडरमॉट और निखिल चौधरी ने टीम को मैच में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन स्कोरबोडर् के दबाव ने उन्हें जोखिम लेने पर मजबूर किया, जिसका फायदा स्कॉर्चर्स की अनुशासित गेंदबाजी यूनिट ने उठाया। 

होबाटर् का मिडिल ऑडर्र 11.5 रन प्रति ओवर की जरूरी रन रेट बनाए रखने में संघर्ष कर रहा था। हालांकि मैकडरमोट कभी-कभी बाउंड्री लगा रहे थे, लेकिन एक बड़ी पाटर्नरशिप न होने के कारण हरिकेंस अहम मौकों पर लगातार विकेट गंवा रहे थे। स्कॉर्चर्स की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, जो हरिकेंस की पिछली गलतियों से बिल्कुल अलग थी। जैसे-जैसे ओवर कम होते गए, मैच एक कॉम्पिटिटिव चेज से बदलकर मेजबान टीम के लिए नुकसान कम करने की कोशिश बन गया। आखिरकार हरिकेंस ने अपने 20 ओवर में 9 विकेट पर 189 रन बनाए और टारगेट से काफी पीछे रह गए। 

स्कॉर्चर्स के लिए यह जीत उसी टीम से हफ्ते की शुरुआत में मिली हार का सही बदला था और इस सीजन में सबसे खतरनाक बैटिंग यूनिट के तौर पर उनकी स्थिति को और मजबूत किया। मार्श को उनके सूखे को खत्म करने वाली सेंचुरी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, जबकि हार्डी ने भी अपनी बैटिंग के साथ-साथ दो विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। 