स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी शानदार फॉर्म से पूरी क्रिकेट दुनिया को सतर्क कर दिया है। बिग बैश लीग (BBL) में उनके विस्फोटक शतक ने यह साफ कर दिया कि वह आने वाले वैश्विक टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के सबसे अहम हथियारों में से एक होंगे। होबार्ट में खेली गई यह पारी न सिर्फ़ स्कोरबोर्ड पर भारी पड़ी, बल्कि विपक्षी टीमों के लिए एक सीधा संकेत भी थी कि मार्श पूरी तरह तैयार हैं।

होबार्ट में तूफानी शतक

1 जनवरी को बेलेरिव ओवल में खेले गए BBL के 19वें मुकाबले में मिचेल मार्श ने होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में 102 रन की विस्फोटक पारी खेली। यह उनके T20 करियर का सबसे तेज़ शतक रहा, जिसमें उन्होंने ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। दिलचस्प बात यह रही कि यह पारी उसी दिन आई, जब ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया।

अर्धशतक के बाद बदला गियर

मार्श ने केवल 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन इसके बाद उनकी बल्लेबाज़ी और भी आक्रामक हो गई। 14वें ओवर में उन्होंने मिचेल ओवेन की गेंदों पर 4, 6, 6 और 4 जड़कर मैच का रुख पूरी तरह स्कॉर्चर्स के पक्ष में मोड़ दिया। इस ओवर ने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि हरिकेंस के गेंदबाज़ों का मनोबल भी तोड़ दिया।

BBL में 2000 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा

इस शतक के साथ मार्श ने बिग बैश लीग में 2000 रन पूरे करने का अहम मुकाम भी हासिल किया। यह उपलब्धि उन्हें टूर्नामेंट के सबसे लगातार और प्रभावशाली बल्लेबाज़ों में शामिल करती है। उनकी इस पारी ने पर्थ स्कॉर्चर्स को 20 ओवरों में 229/3 जैसे विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

हार्डी और अन्य बल्लेबाज़ों का योगदान

मार्श को इस मैच में शानदार समर्थन मिला आरोन हार्डी से, जिन्होंने 43 गेंदों में 94 रन ठोके। हार्डी की पारी में नौ चौके और पांच छक्के शामिल थे। शुरुआत में फिन एलन के तेज़ 16 रन और कूपर कॉनली के छोटे योगदान ने स्कॉर्चर्स को तेज़ शुरुआत दिलाई। दूसरी ओर, हरिकेंस के गेंदबाज़ दबाव में नजर आए, जहां क्रिस जॉर्डन ने 41 और रिले मेरेडिथ ने 61 रन लुटाए।

T20 वर्ल्ड कप से पहले आत्मविश्वास

मार्श की यह फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है, खासकर तब जब T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मुकाबला 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा और उसे ग्रुप B में ओमान, आयरलैंड, ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ रखा गया है।

ऑस्ट्रेलिया को मिला मजबूत लीडर

मिचेल मार्श की इस धमाकेदार पारी ने साफ कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में आत्मविश्वास और मजबूत नेतृत्व के साथ उतरेगा। उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए विरोधी टीमों के लिए यह वर्ल्ड कप आसान नहीं होने वाला।