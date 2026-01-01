नई दिल्ली : जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने बताया कि जम्मू में एक लोकल लीग मैच के दौरान हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी एक ऐसे टूर्नामेंट का है जिसे वे मान्यता नहीं देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फरकान भट को लीग के आयोजक जाहिद भट के साथ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने 29 दिसंबर को शुरू हुई जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग में खेला था।

JKCA के सदस्य प्रशासन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता (रिटायर्ड) ने बताया, 'यह लीग JKCA द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।' यह समझा जाता है कि खिलाड़ी JKCA या राज्य में इसके किसी भी संबद्ध निकाय के साथ बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं था। घटना की जानकारी मिलने और उसकी तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस कथित तौर पर मौके पर पहुंची। उन्होंने कथित तौर पर अनधिकृत क्रिकेट लीग की जांच शुरू कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इसके संबद्ध राज्य संघ खिलाड़ियों को गैर-मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

यह जम्मू और कश्मीर की दूसरी लीग है जो जांच के दायरे में आई है, जब निजी तौर पर चलाई जा रही इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) के आयोजक कथित तौर पर खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों, ब्रॉडकास्टर्स और होटल मालिकों को धोखा देकर 1 नवंबर को श्रीनगर से भाग गए थे। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल और थिसारा परेरा सहित अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ शुरू हुई थी और 27 निर्धारित मैचों में से केवल 12 मैच खेले जाने के बाद ही बंद हो गई।

