नवी मुंबई: रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच ऐतिहासिक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों में से किसी ने भी पहले ट्रॉफी नहीं उठाई है, इसलिए क्रिकेट प्रशंसकों को इतिहास के पन्नों में एक नया नाम दर्ज होते देखने की गारंटी है।

वनडे मैचों में आमने-सामने के रिकॉर्ड

कुल मैच: 34  
भारत जीता: 20
दक्षिण अफ्रीका जीता: 13

विश्व कप में  

कुल मैच: 5
भारत जीता: 3
दक्षिण अफ्रीका जीता: 2

पिच 

डीवाई पाटिल स्टेडियम टूर्नामेंट के सबसे बल्लेबाज़ी-अनुकूल मैदानों में से एक बनकर उभरा है। समतल सतह और सघन बाउंड्रीज़ से काफ़ी रन बनने की उम्मीद है, और हाल के मैचों में यहां 330 से ज़्यादा का स्कोर बन चुका है। हालांकि टीमें संभावित ओस के कारण लक्ष्य का पीछा करना पसंद कर सकती हैं, लेकिन मौसम के अनुसार परिस्थितियां बदल सकती हैं। 

मौसम रिपोर्ट

नवी मुंबई में उमस भरी हवा चलने की संभावना है और 25-30% बारिश की संभावना है। रुक-रुक कर होने वाली बारिश से कुछ समय के लिए खेल में रुकावट आ सकती है, लेकिन सोमवार को रिज़र्व डे होने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि फ़ाइनल अपने अंतिम चरण तक पहुंचेगा।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर।

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, मारिज़ैन कैप, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, सुने लुस, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन।
 