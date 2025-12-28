स्पोर्ट्स डेस्क: चौथे T20I में भारत और श्रीलंका महिला टीम रविवार, 28 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला सीरीज में भारत की बढ़त को और मजबूत करने या श्रीलंका की वापसी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने तीसरे T20I में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी।

पिच रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है। यहां तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों को मदद मिलती है। शुरुआती मुकाबलों में बल्लेबाजों ने रन बनाए, लेकिन चौथे मुकाबले में पिच थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ओस का प्रभाव: दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए ओस चुनौती बन सकती है। टॉस का महत्व: टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले फील्डिंग करना पसंद करती है क्योंकि लक्ष्य का पीछा आसान माना जाता है।

पिच के आंकड़े

कुल T20 मैच: 4

पहले बल्लेबाजी करके जीते गए मैच: 2 (50%)

पहले बल्लेबाजी का औसत स्कोर: 145 रन

चेज में सर्वोच्च स्कोर: 173/2

मौसम रिपोर्ट

तिरुवनंतपुरम में मैच के दिन मौसम साफ से आंशिक बादलों वाला रहने की संभावना है। बारिश की संभावना कम है, लेकिन आर्द्रता अधिक रह सकती है। ओस दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। बारिश की संभावना: कम, अधिकतम तापमान: 28-30°C, हवा की गति: 8-12 किमी/घंटा।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (T20I)

कुल मैच: 28

भारत जीता: 22

श्रीलंका जीता: 5

बेनतीजा: 1

दोनों टीमों

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा।

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेववंडी, मल्की मदारा।