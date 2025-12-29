नई दिल्ली: व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट एक अहम रणनीतिक फैसला ले सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को आराम दे सकता है।

शुरुआती जनवरी में घोषित होगी वनडे टीम

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बुमराह और पंड्या को भारत की वनडे टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। चयनकर्ता जनवरी की शुरुआत में अंतिम वनडे स्क्वॉड की घोषणा कर सकते हैं। यह फैसला बीसीसीआई की फिटनेस, वर्कलोड मैनेजमेंट और आगामी बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी पर केंद्रित नीति के अनुरूप माना जा रहा है।

वनडे के बाद तुरंत T20I सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबले बड़ौदा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे। इसके तुरंत बाद दोनों टीमें पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेंगी, जिसे फरवरी 2026 में होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

T20I सीरीज के लिए टीम से जुड़ सकते हैं बुमराह-पंड्या

बुमराह और हार्दिक पंड्या, जो भारत की टी20 टीम के अहम स्तंभ हैं, से उम्मीद है कि वे वनडे सीरीज के बाद टी20I चरण में भारतीय टीम से जुड़ेंगे।

बुमराह और हार्दिक को आराम देने के पीछे की वजहें

वर्कलोड मैनेजमेंट: टीम मैनेजमेंट की प्राथमिकता टी20 फॉर्मेट और अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर है। ऐसे में वनडे सीरीज में प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देकर उन्हें फिट और चोट-मुक्त रखने की योजना है। साथ ही बुमराह और पंड्या भारत की टी20 योजनाओं का अहम हिस्सा हैं। वनडे से उन्हें आराम देने से चयनकर्ताओं को टी20I सीरीज से पहले संयोजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका मिलेगा।