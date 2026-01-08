सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट में बेन स्टोक्स की अगुआई वाली इंग्लैंड टीम को पांच विकेट से हराकर पांच मैचों की एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने इस मुकाबले में मेजबान टीम को निर्णायक जीत दिलाई।

शुरुआती बढ़त के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाई सीरीज पर पकड़

इससे पहले एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट जीते थे, जबकि इंग्लैंड ने मेलबर्न टेस्ट में जोरदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की थी। सिडनी टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को अपने पक्ष में खत्म किया।

सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान स्टीव स्मिथ और ट्रैविस हेड ने पहली पारी में शानदार शतक जड़े। गेंदबाजी में ब्यू वेबस्टर, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ने दोनों पारियों में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। इंग्लैंड की ओर से अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने पहली पारी में शानदार शतक जमाया, जबकि जैकब बेथेल ने दूसरी पारी में अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक लगाया।

पांचवें दिन का रोमांचक खेल

मैच के पांचवें दिन दूसरे सत्र की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 71/2 था और जीत के लिए 71 रन चाहिए थे। मार्नस लाबुशेन ने विल जैक्स की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद विल जैक्स ने कप्तान स्टीव स्मिथ (12 रन) को आउट कर इंग्लैंड को सफलता दिलाई।

अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच में खेल रहे उस्मान ख्वाजा को इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, हालांकि उनका क्रीज पर ठहराव छोटा रहा और वे जोश टंग की गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक बड़े मिसकम्युनिकेशन के चलते मार्नस लाबुशेन (37 रन) भी रनआउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 125/5 हो गया।

ग्रीन-कैरी की साझेदारी से मिली जीत

इसके बाद कैमरन ग्रीन (22* रन) और एलेक्स कैरी (16* रन) ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 31.2 ओवर में 160 रन के लक्ष्य तक पहुंचाया और टीम को पांच विकेट से जीत दिलाई।

पहली पारी में रूट-हेड का जलवा

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 97.3 ओवर में 384 रन बनाए। जो रूट ने 242 गेंदों पर 160 रन की शानदार पारी खेली, जो इस सीरीज में उनका दूसरा शतक रहा। हैरी ब्रूक ने 84 रन की अहम पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क (2/93), माइकल नेसर (4/60), स्कॉट बोलैंड (2/85), कैमरन ग्रीन (1/85) और मार्नस लाबुशेन (1/14) ने विकेट झटके।

ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 183 रन की बढ़त

जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 133.5 ओवर में 567 रन बनाकर 183 रन की बढ़त हासिल की। ट्रैविस हेड ने 166 गेंदों पर 163 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि कप्तान स्टीव स्मिथ ने 138 रन बनाए। ब्यू वेबस्टर ने भी 71 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से ब्राइडन कार्स और जोश टंग ने तीन-तीन विकेट लिए।

जैकब बेथेल ने रचा इतिहास

इंग्लैंड की दूसरी पारी में 22 वर्षीय जैकब बेथेल ने 265 गेंदों पर 154 रन की शानदार पारी खेली। यह उनका पहला फर्स्ट क्लास शतक था। इसके साथ ही वे 22 साल या उससे कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले नौवें इंग्लिश बल्लेबाज बने।

बेन डकेट (42 रन) और हैरी ब्रूक (42 रन) की पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 342 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 160 रन का लक्ष्य दिया।

संक्षिप्त स्कोर

इंग्लैंड: 384 और 342 (जो रूट 160, जैकब बेथेल 154)

ऑस्ट्रेलिया: 567 और 161/5 (ट्रैविस हेड 163, स्टीव स्मिथ 138), ऑस्ट्रेलिया ने मैच 5 विकेट से जीता।