स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर वनडे क्रिकेट में एक्शन में नजर आने वाले हैं, जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। नए साल की शुरुआत में होने वाली यह सीरीज टीम इंडिया की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है और इसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है।

कब और कहां खेली जाएगी वनडे सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होगी। पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः 14 जनवरी को राजकोट और 18 जनवरी को इंदौर में होगा। सभी मुकाबले डे-नाइट होंगे, जिनमें टॉस दोपहर 1 बजे और मैच की पहली गेंद 1:30 बजे (भारतीय समयानुसार) डाली जाएगी।

रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेंगी निगाहें

वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी तय मानी जा रही है। दोनों सीनियर खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और टॉप ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। यह सीरीज 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 120 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 62 और न्यूजीलैंड ने 52 मुकाबले जीते हैं। सात मैच बेनतीजा रहे हैं, जबकि एक मैच टाई रहा। टीम इंडिया इस बढ़त को और मजबूत करने के इरादे से उतरेगी।

वनडे और टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए फैंस Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IND vs NZ ODI सीरीज का पूरा शेड्यूल

11 जनवरी – पहला वनडे, वडोदरा (BCS स्टेडियम)

14 जनवरी – दूसरा वनडे, राजकोट (निरंजन शाह स्टेडियम)

18 जनवरी – तीसरा वनडे, इंदौर (होलकर स्टेडियम)

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम :

शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (WK), श्रेयस अय्यर (VC)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (WK), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल