स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज (शनिवार) किया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने ANI से बातचीत के दौरान दी।

चयन समिति की अहम बैठक

BCCI सचिव के मुताबिक, सीनियर पुरुष टीम की चयन समिति आज बैठक करेगी, जिसके बाद तीन मैचों की IND vs NZ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित की जाएगी। यह सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, जिसका पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा।

देवजीत सैकिया ने ANI से कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, 11 जनवरी से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेलने जा रहा है। आज चयनकर्ताओं के साथ हमारी बैठक है और दोपहर में हम न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम की घोषणा करेंगे, जो देश का प्रतिनिधित्व करेगी।'

2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में अहम सीरीज

न्यूजीलैंड के खिलाफ यह वनडे सीरीज़ 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से टीम इंडिया के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इस सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की खास नजर रहने वाली है।

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टॉप ऑर्डर लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल की तिकड़ी अहम भूमिका निभाएगी। रोहित और कोहली अपने अनुभव से पारी को स्थिरता देंगे, जबकि गिल युवा जोश के साथ टीम की बल्लेबाज़ी को धार देने के लिए तैयार हैं।

अय्यर की फिटनेस और वापसी पर सवाल

श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लगी स्प्लीन इंजरी से उबर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका खेलना अंतिम फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा। अगर अय्यर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रुतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर उतर सकते हैं। वहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया जा सकता है।

T20I सीरीज पर भी आया अपडेट

BCCI सचिव ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज़ में से एक मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। हालांकि, T20I टीम की घोषणा बाद में की जाएगी।

देवजीत सैकिया ने कहा, 'जहां तक T20 सीरीज की बात है, इसमें पांच मैच होंगे और उनमें से एक मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। T20 टीम की घोषणा बाद के चरण में की जाएगी।'

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, IND vs NZ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज होने वाला है और क्रिकेट फैंस की निगाहें चयन समिति के फैसले पर टिकी होंगी। यह सीरीज न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनौतीपूर्ण होगी, बल्कि 2027 वर्ल्ड कप की दिशा में भारत के लिए एक अहम कदम भी साबित हो सकती है।