स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। यह हाई-वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। इसी बीच पाकिस्तान द्वारा मैच के बहिष्कार की घोषणा के बाद, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रविचंद्रन अश्विन का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

“PCB जरूर यू-टर्न लेगा” – अश्विन का दावा

रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि अगले 2 से 4 दिनों में PCB बहिष्कार का फैसला वापस ले लेगा। उन्होंने कहा कि वह खुद इस मुकाबले को देखना चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि यह मैच हर हाल में होगा।

क्यों हुआ भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार का ऐलान?

भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला ग्रुप स्टेज का हिस्सा है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने इस मैच के बहिष्कार की बात कही। PCB ने यह कदम बांग्लादेश के समर्थन में उठाने की बात कही, जिन्हें टूर्नामेंट से हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। हालांकि, पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में भाग लेने की पुष्टि कर दी है, लेकिन भारत के खिलाफ मैदान पर न उतरने की बात कही है।

ICC की प्रतिक्रिया और बातचीत की कोशिश

पाकिस्तान के इस रुख के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने स्पष्ट किया कि वह इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेगी। ICC का मानना है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबला टूर्नामेंट के लिहाज से बेहद अहम है और इसे किसी भी हाल में टालने से पूरे आयोजन पर असर पड़ सकता है।

अश्विन ने गिनाए बहिष्कार के नुकसान

अश्विन ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले के साथ कई बिजनेस डील्स, ब्रॉडकास्ट एग्रीमेंट और कमर्शियल प्लानिंग जुड़ी होती है। अगर पाकिस्तान इस मैच से पीछे हटता है, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अश्विन के मुताबिक, इस तरह का फैसला पाकिस्तान के लिए फायदे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा साबित होगा।

पुराने बहिष्कारों से तुलना

अश्विन ने इस स्थिति की तुलना 2003 वर्ल्ड कप जैसे पुराने मामलों से की, जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों ने सुरक्षा कारणों से कुछ मैच नहीं खेले थे। हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा हालात अलग हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का पूरा मौका दिया गया है।

“न्यूट्रल वेन्यू होने के बाद बहिष्कार बेमानी”

अश्विन का मानना है कि जब पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के खिलाफ खेलने का विकल्प मिल चुका है, तो किसी एक टीम के खिलाफ खेलने से इनकार करना तर्कसंगत नहीं लगता। उन्होंने कहा कि इससे PCB को ब्रॉडकास्टर्स को भुगतान करना पड़ सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है, इसलिए समझौता करना ही बेहतर विकल्प होगा।

कब से शुरू हो रहा है T20 World Cup 2026?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ करेगा। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 15 फरवरी को सभी की नजरें भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर टिकी रहेंगी।