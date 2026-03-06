स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत की रोमांचक जीत के बाद क्रिकेट जगत में कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पर तीखा तंज कसते हुए उन्हें “ढोंगी बाबा” कह दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को सात रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद सिद्धू ने आमिर की उस भविष्यवाणी पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम टूर्नामेंट में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी।

सेमीफाइनल में भारत की रोमांचक जीत

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253/7 का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड की टीम अंत तक संघर्ष करती रही, लेकिन 20 ओवर में 246/7 रन ही बना सकी और भारत ने मुकाबला सात रन से जीत लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्की कर ली।

सिद्धू ने आमिर की भविष्यवाणियों पर साधा निशाना

भारत की जीत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए मोहम्मद आमिर की भविष्यवाणियों पर तंज कसा। सिद्धू ने कहा कि कुछ लोग बिना आधार के भविष्यवाणी करते रहते हैं। अगर उनकी बात सही साबित हो जाए तो वे खुद को बहुत बड़ा जानकार बताते हैं और अगर गलत हो जाए तो उसे सिर्फ अनुमान कहकर टाल देते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का परिणाम किसी भविष्यवाणी से नहीं बल्कि मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से तय होता है।

“खुद को बाबा समझते हैं” – सिद्धू

सिद्धू ने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग खुद को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। उनके मुताबिक पहले कहा गया कि भारत टूर्नामेंट में क्वालिफाई भी नहीं करेगा और सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा। इसके बाद वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के आगे बढ़ने की बात कही गई, लेकिन दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। उन्होंने यह भी कहा कि इंग्लैंड की जीत की भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर मैच जीत लिया।

आमिर ने की थी हार की भविष्यवाणी

मोहम्मद आमिर ने इससे पहले कहा था कि भारत के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचना मुश्किल होगा। बाद में उन्होंने इंग्लैंड की जीत की भविष्यवाणी भी की थी। हालांकि मैच के बाद आमिर ने माना कि इंग्लैंड मुकाबला जीत सकता था, लेकिन एक अहम कैच छूटने की वजह से मैच हाथ से निकल गया। उनका इशारा उस कैच की ओर था, जब हैरी ब्रुक ने भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन का आसान कैच छोड़ दिया था। आमिर के मुताबिक अगर वह कैच पकड़ा जाता तो मैच का नतीजा अलग हो सकता था।

संजू सैमसन और बुमराह बने जीत के हीरो

इस सेमीफाइनल में भारत की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे। उन्होंने 42 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी कर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंग्लैंड की ओर से जैकब बेथेल ने 48 गेंदों में 105 रन की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके।

अब फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला

इस जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। यह खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम ट्रॉफी जीतकर एक और बड़ा आईसीसी खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेगी।

