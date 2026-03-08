स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भारतीय बल्लेबाजों को चेतावनी दी है। उनका मानना है कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी फाइनल में टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। खासतौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को उनके खिलाफ बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि नई गेंद से हेनरी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।

मैट हेनरी की गेंदबाजी को बताया बेहद खतरनाक

आकाश चोपड़ा के मुताबिक मैट हेनरी उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो किसी भी पिच पर बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हेनरी की गेंदबाजी में गति, सटीक लाइन-लेंथ और वैरिएशन का बेहतरीन मिश्रण है, जो उन्हें बेहद प्रभावी बनाता है। चोपड़ा का मानना है कि कई बार हेनरी महंगे भी साबित होते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत यह है कि वह विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ऐसे गेंदबाज अक्सर मैच के अहम मोड़ पर विकेट निकालकर विपक्षी टीम को दबाव में डाल देते हैं।उन्होंने यह भी कहा कि हेनरी की गेंद हवा में तेजी से आती है और वह लगातार बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि बड़े मैचों में उनका रोल काफी अहम हो सकता है।

यॉर्कर और बाउंसर से बल्लेबाजों को कर सकते हैं परेशान

आकाश चोपड़ा ने हेनरी की गेंदबाजी की खासियतों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पास यॉर्कर डालने की शानदार क्षमता है। इसके अलावा वह खतरनाक बाउंसर भी फेंकते हैं, जो बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। उन्होंने कहा कि हेनरी भले ही हर गेंद पर अलग-अलग वैरिएशन का इस्तेमाल न करें, लेकिन वह अपने प्लान पर टिके रहते हैं और लगातार उसी रणनीति के साथ बल्लेबाजों को दबाव में रखते हैं। यही चीज उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाती है। चोपड़ा ने तुलना करते हुए कहा कि वह कुछ गेंदबाजों की तरह बहुत ज्यादा लेग-कटर या स्लोअर बॉल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी गति और सटीकता के दम पर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं।

संजू सैमसन को विशेष तौर पर सावधान रहने की सलाह

आकाश चोपड़ा ने खासतौर पर संजू सैमसन को मैट हेनरी के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी एक टी20 मुकाबले में हेनरी ने सैमसन को जल्दी आउट किया था। चोपड़ा के अनुसार सैमसन की बल्लेबाजी शैली में वह अक्सर क्रीज में थोड़ा गहराई तक खड़े रहते हैं, जिससे तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्हें गेंद की गति को समझने में कभी-कभी परेशानी हो सकती है। इसी वजह से गुवाहाटी में खेले गए एक मैच में हेनरी ने उन्हें तेज गेंद पर गोल्डन डक पर आउट किया था। उनका मानना है कि फाइनल जैसे बड़े मैच में सैमसन को हेनरी के शुरुआती स्पेल को सावधानी से खेलना होगा।

न्यूजीलैंड को फाइनल तक पहुंचाने में हेनरी की अहम भूमिका

मैट हेनरी ने पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम दो विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी प्रभावी गेंदबाजी की और कई महत्वपूर्ण विकेट लिए। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण में उनका रोल काफी अहम माना जा रहा है।

शानदार फॉर्म में हैं संजू सैमसन

हालांकि चोपड़ा ने सैमसन को सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने उनकी हालिया बल्लेबाजी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब सैमसन लय में आते हैं तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। सैमसन ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने चार पारियों में 77 से ज्यादा की औसत और 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 232 रन बनाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन की पारी उनकी शानदार फॉर्म का प्रमाण है। चोपड़ा का मानना है कि अगर सैमसन इसी तरह प्रदर्शन जारी रखते हैं तो टीम मैनेजमेंट के लिए उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करना लगभग असंभव हो जाएगा।