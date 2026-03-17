स्पोर्ट्स डेस्क : मुंबई इंडियंस (MI) IPL 2026 की शुरुआत 29 मार्च को अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ करेगी। टीम ने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफायर-2 तक का सफर तय किया था, लेकिन पंजाब किंग्स के हाथों हारकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गई।

हार्दिक पांड्या पर हरभजन सिंह की बड़ी सलाह

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि कप्तान हार्दिक पांड्या को अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटना होगा।

उन्होंने कहा कि हार्दिक को बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी वही प्रभाव दिखाना होगा, जैसा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में दिखाया था।

“कप्तान आगे बढ़े तो टीम खुद पीछे आती है”

हरभजन ने कहा, 'हार्दिक को अपना असली गेम दिखाना होगा। जब कप्तान खुद आगे बढ़कर प्रदर्शन करता है, तो पूरी टीम उसका अनुसरण करती है।' उन्होंने यह भी कहा कि अगर टीम शुरुआत से ही ट्रॉफी जीतने के इरादे के साथ खेलेगी, तो MI के लिए छठा खिताब जीतना संभव है।

ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर चयन की उलझन

हरभजन सिंह ने टीम के ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनके अनुसार, टीम मैनेजमेंट एक साथ क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं करेगा।

संभावित बल्लेबाजी क्रम

रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे

उनके साथ डी कॉक या रिकेल्टन में से कोई एक

नंबर 3 पर सूर्यकुमार यादव

नंबर 4 पर तिलक वर्मा

हरभजन का मानना है कि दोनों विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाजों को एक साथ खिलाना मुश्किल होगा।

निष्कर्ष

मुंबई इंडियंस के लिए IPL 2026 में सफलता की कुंजी कप्तान हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड परफॉर्मेंस और टीम के आत्मविश्वास पर निर्भर करेगी।