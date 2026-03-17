स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के नए खिलाड़ी संजू सैमसन अपनी पूर्व टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा, जबकि CSK 30 मार्च को गुवाहाटी में अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जहां उनका सामना RR से होगा।

VIDEO | Thiruvananthapuram, Kerala: “This is the first time I will play against Rajasthan Royals, but I don't let emotions rule me on the field. I left Rajasthan Royals because I felt my time in the team was over. Even if we come up against them now, I will play my best cricket,”… pic.twitter.com/yhzyONME20 — Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2026

“मैदान पर भावनाएं हावी नहीं होने दूंगा” — सैमसन

संजू सैमसन ने साफ कहा कि वह अपने पूर्व टीम के खिलाफ खेलते समय भावनाओं को हावी नहीं होने देंगे। 'यह पहली बार होगा जब मैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलूंगा, लेकिन मैं मैदान पर भावनाओं को हावी नहीं होने देता। मैं RR इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि टीम में मेरा समय खत्म हो गया था। अब जब उनके खिलाफ खेलूंगा, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा।'

IPL इतिहास की बड़ी ट्रेड डील

सैमसन का CSK में जाना एक बड़ी ट्रेड डील का हिस्सा था, जिसकी कीमत करीब 18 करोड़ रुपये रही। इस बड़े बदलाव के तहत रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में लौटे, जहां उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन भी 2.4 करोड़ रुपये में चेन्नई से RR में शामिल हुए।

करियर का नया अध्याय

CSK के साथ जुड़ना संजू सैमसन के करियर का नया अध्याय है। उन्होंने IPL करियर की शुरुआत 2013 में की थी और ज्यादातर समय राजस्थान रॉयल्स के साथ बिताया है। 2016-17 में RR के निलंबन के दौरान वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, लेकिन इसके अलावा वह लंबे समय तक RR का अहम हिस्सा रहे हैं।

CSK के लिए वापसी का मौका

आईपीएल 2025 CSK के लिए बेहद खराब रहा था, जहां टीम इतिहास में पहली बार अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही और सिर्फ 4 मैच जीत पाई। ऐसे में IPL 2026 CSK के लिए वापसी और खुद को साबित करने का बड़ा मौका है।

निष्कर्ष

संजू सैमसन के लिए IPL 2026 सिर्फ एक और सीजन नहीं, बल्कि नई टीम के साथ खुद को साबित करने और पुराने अध्याय को पीछे छोड़ने का अवसर है।