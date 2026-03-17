स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के प्री-सीजन कैंप में युवा खिलाड़ियों प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को एमएस धोनी से अहम सलाह मिली। दोनों खिलाड़ियों ने बताया कि धोनी की सीख सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिंदगी और करियर को संतुलित रखने पर भी आधारित थी।

“पैसे बचाओ, बेवजह खर्च मत करो” — प्रशांत वीर

आईपीएल 2026 ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये में खरीदे गए प्रशांत वीर ने बताया कि धोनी ने उन्हें सबसे पहले पैसों को संभालने की सलाह दी। 'अभी तक हमारी क्रिकेट को लेकर ज्यादा बात नहीं हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पैसे बचाओ और फालतू खर्च मत करो।' धोनी की यह सलाह बताती है कि वह युवा खिलाड़ियों को मैदान के बाहर भी स्थिर और जिम्मेदार बनाना चाहते हैं।

अपनी भूमिका को लेकर साफ नजरिया

20 साल के ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने कहा कि वह टीम में अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं। उन्होंने बताया कि वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम में खेलने को तैयार हैं, बस ओपनिंग से बचना चाहते हैं। 'मैं किसी भी स्थिति में बल्लेबाजी कर सकता हूं। टीम का माहौल शानदार है और सभी काफी सपोर्टिव हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि IPL का माहौल और ट्रेनिंग की तीव्रता उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव है।

सीखने और ढलने पर फोकस

प्रशांत ने शुरुआती दिनों में ज्यादा से ज्यादा सीखने और टीम के माहौल में ढलने पर ध्यान दिया है। उन्होंने अनुभवी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से लगातार सीखने की कोशिश की है, जिससे वह आगामी सीजन के लिए खुद को तैयार कर सकें।

“आखिरी पल में सोचो बल्लेबाज क्या करेगा” — कार्तिक शर्मा

19 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने भी धोनी की सलाह का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि धोनी खेल के मानसिक पहलू पर ज्यादा जोर देते हैं। 'अगर आपके पास अच्छा स्लोअर बॉल या यॉर्कर है, तो उसी ताकत पर काम करो। और आखिरी पल में सोचो कि बल्लेबाज क्या उम्मीद कर रहा है, उसी हिसाब से गेंद डालो।'

हाई-परफॉर्मेंस सेंटर से प्रभावित खिलाड़ी

कार्तिक शर्मा ने CSK के हाई-परफॉर्मेंस सेंटर और ट्रेनिंग सेटअप की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोफेशनल माहौल और सुविधाएं उन्हें पहले कभी नहीं मिलीं।

निष्कर्ष

एमएस धोनी का अनुभव और नेतृत्व CSK के युवा खिलाड़ियों के लिए किसी स्कूल से कम नहीं है। उनकी सलाह सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन, मानसिक मजबूती और गेम अवेयरनेस पर भी आधारित है।