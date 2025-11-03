स्पोर्ट्स डेस्क: वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टीम से सबसे बड़ा नाम बाहर हुआ है, लेफ्ट-आर्म स्पिनर गुडाकेश मोती, जिन्हें उनके गेंदबाजी एक्शन में तकनीकी समस्या और खराब फॉर्म के कारण बाहर किया गया है।

CWI ने बयान जारी करते हुए कहा कि मोती को “फॉर्म में गिरावट” के चलते आराम दिया गया है और अब वे रॉयल्स स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर अपने एक्शन पर काम करेंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि मोती अब भी टी20 विश्व कप 2026 के लिए चयन के दायरे में हैं।

गुडाकेश मोती इस साल खेले गए 7 टी20 मुकाबलों में कोई विकेट नहीं ले पाए थे।

टीम में तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्डे की वापसी हुई है, जो चोट से उबर चुके हैं। वहीं शमार स्प्रिंगर को पहली बार मौका मिला है क्योंकि रेमन सीमंड्स और जेडियाह ब्लेड्स फिलहाल चोट के कारण बाहर हैं।

इसके साथ ही वेस्टइंडीज टीम प्रबंधन में एक नया नाम जुड़ा है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्रिसनन हर्डल, जिन्हें ‘मेंटल स्किल्स और परफॉर्मेंस कोच’ के रूप में जोड़ा गया है ताकि खिलाड़ी दबाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

वेस्टइंडीज क्रिकेट निदेशक माइल्स बासकॉम्ब ने कहा, “उच्च स्तर पर सफलता सिर्फ तकनीकी कौशल पर नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और एकाग्रता पर भी निर्भर करती है। यह नियुक्ति खिलाड़ियों को मानसिक रूप से और मजबूत बनाएगी।”

टी20 सीरीज की शुरुआत 5 नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगी, जिसके बाद तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे।

वेस्टइंडीज टीम (टी20 सीरीज बनाम न्यूजीलैंड)

शाई होप (कप्तान), एलेक अथानाज़े, एकीम ऑगस्टे, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकेल होसिन, आमिर जंगू, ब्रैंडन किंग, खारी पियरे, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमैरियो शेफर्ड, शमार स्प्रिंगर।