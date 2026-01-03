Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस टीम से रुतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल और तिलक वर्मा को बाहर कर दिया गया है। खास तौर पर रुतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप किए जाने का फैसला चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था।

शतक के बावजूद रुतुराज को नहीं मिला मौका

रुतुराज गायकवाड़ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में करीब दो साल बाद टीम इंडिया में लौटे थे। पहले मुकाबले में वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए 77 गेंदों में अपना पहला वनडे शतक लगाया। विराट कोहली के साथ चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और चयनकर्ताओं को मजबूत संदेश दिया था।

विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार फॉर्म

सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में भी रुतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ 124 रन की शानदार पारी खेली, जबकि मुंबई के खिलाफ 66 रनों की अहम पारी भी उनके खाते में रही। इसके बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में उनका नाम टीम में नहीं होना हैरान करने वाला है।

ध्रुव जुरेल और तिलक वर्मा भी टीम से बाहर

रुतुराज के अलावा ध्रुव जुरेल और तिलक वर्मा को भी इस सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली। ध्रुव जुरेल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खेलने का मौका ही नहीं मिला था, जबकि तिलक वर्मा ने एक मैच खेला जरूर, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।
 