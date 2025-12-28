स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के चयन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को इस सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम से बाहर किया जा सकता है। BCCI की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन चयन से ठीक पहले यह अपडेट चर्चा में आ गई है। अगर ऐसा होता है, तो यह पंत के लिए वनडे करियर के लिहाज से एक बड़ा झटका माना जाएगा, जबकि कुछ युवा खिलाड़ियों के लिए यह सुनहरा मौका साबित हो सकता है।

न्यूज़ीलैंड सीरीज से कट सकता है पंत का पत्ता

ऋषभ पंत हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अब खबर है कि 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए चयनकर्ताओं का रुख पंत के खिलाफ हो सकता है। पंत आखिरी बार 2024 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भारतीय टीम का हिस्सा बने थे, इसके बाद से वे इस फॉर्मेट में नियमित चयन से दूर चल रहे हैं।

ईशान किशन की वापसी के आसार

अगर ऋषभ पंत को टीम से बाहर किया जाता है, तो ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। ईशान इस समय घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं और हाल ही में उन्हें भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी जगह मिली थी। उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी और विकेटकीपिंग स्किल्स चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित कर रही हैं।

शुभमन गिल की वापसी से बदलेगा टीम संतुलन

इस सीरीज़ में शुभमन गिल की वापसी भी तय मानी जा रही है। गर्दन की चोट के कारण वे दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर थे, लेकिन अब फिट होकर टीम में लौटने के लिए तैयार हैं। गिल की वापसी से टॉप ऑर्डर को मजबूती मिलेगी और वे दोबारा कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वहीं, उपकप्तान श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन चयन पूरी तरह फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

KL राहुल ने निभाई थी अहम भूमिका

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में KL राहुल ने टीम की कमान संभाली थी। उनकी कप्तानी में भारत ने 2-1 से वनडे सीरीज जीती, जिससे टीम को एक संक्रमणकाल में स्थिरता मिली। हालांकि, नियमित कप्तान की वापसी के बाद टीम मैनेजमेंट फिर से पुराने लीडरशिप ढांचे पर लौट सकता है।

वनडे में ऋषभ पंत का रिकॉर्ड

ऋषभ पंत के वनडे करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने अब तक 31 मैचों में 871 रन बनाए हैं। उनका औसत 33.50 का रहा है, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू करने के बावजूद वे वनडे क्रिकेट में टेस्ट जैसी निरंतरता और प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। फिलहाल पंत विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली टीम की कप्तानी कर रहे हैं। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में उन्होंने 5 और 70 रन की पारियां खेली हैं, जिन पर चयनकर्ताओं की नजर बनी हुई है।