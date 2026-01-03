स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर लंबे समय से चल रहा सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगी स्प्लीन (तिल्ली) की चोट से उबर रहे अय्यर तेजी से रिकवरी कर रहे हैं और मैदान पर वापसी के बेहद करीब हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अय्यर 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

RTP प्रक्रिया का अहम पड़ाव पार

एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, श्रेयस अय्यर ने 2 जनवरी 2026 को अपना पहला 50 ओवर का RTP (रिटर्न टू प्ले) मैच पूरा कर लिया है। अब 6 जनवरी को होने वाला विजय हजारे मुकाबला उनका दूसरा RTP मैच होगा। इसके बाद उनकी फिटनेस को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल होंगे अय्यर?

सूत्रों के मुताबिक, श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनका खेलना पूरी तरह फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा। अगर वह पूरी तरह फिट पाए जाते हैं, तो IND vs NZ वनडे सीरीज में उनका खेलना लगभग तय माना जा रहा है।

कैसे लगी थी अय्यर को चोट?

श्रेयस अय्यर को यह गंभीर चोट 25 अक्टूबर 2025 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे के दौरान लगी थी। वह बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे, जब एलेक्स कैरी का शॉट हवा में गया। अय्यर ने शानदार दौड़ते हुए कैच पकड़ा, लेकिन बाई तरफ गलत तरीके से गिरने के कारण उनकी पसली के पास गंभीर चोट लग गई थी।

शुभमन गिल की भी वनडे टीम में वापसी

श्रेयस अय्यर के अलावा, शुभमन गिल भी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में वापसी करने के लिए पूरी तरह फिट हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज मिस करने वाले गिल इस बार टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे।

ये स्टार खिलाड़ी नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज

न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत के कुछ बड़े नाम नजर नहीं आएंगे।जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या,ऋषभ पंत। हालांकि ये खिलाड़ी फिट हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने उन्हें आराम देने का फैसला किया है।

हार्दिक पांड्या को लेकर क्या है योजना?

रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या फिलहाल 50 ओवर फॉर्मेट के लिए पर्याप्त बॉलिंग वॉल्यूम में नहीं हैं। वह विजय हजारे ट्रॉफी में सिर्फ दो मैच खेलेंगे और उनमें भी सीमित ओवर गेंदबाजी करेंगे। उनकी पूरी तैयारी T20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखकर की जा रही है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, श्रेयस अय्यर की वापसी से टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की निगाहें 6 जनवरी के विजय हजारे मैच और उनकी फिटनेस रिपोर्ट पर टिकी होंगी, जो यह तय करेगी कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मैदान पर उतरेंगे या नहीं।