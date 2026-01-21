स्पोर्ट्स डेस्क : सीरीज का आगाज़ आज से होने जा रहा है, जहां क्रिकेट फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल है—मैच कब, कहां और कितने बजे फ्री में देखा जा सकता है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखने उतरेगी, जबकि मिचेल सैंटनर की अगुआई वाली न्यूजीलैंड टीम कड़ी चुनौती पेश करने को तैयार है। पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के वीसीए स्टेडियम में शाम 7 बजे (IST) से खेला जाएगा, जिसे फैंस टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकेंगे। यह सीरीज सिर्फ जीत-हार तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम इंडिया के नए आक्रामक प्लान और संयोजन की भी परीक्षा मानी जा रही है।

कब और कहां देखें लाइव?

भारतीय फैंस के लिए यह सीरीज फ्री और आसान तरीके से देखने का मौका है। डिजिटल स्ट्रीमिंग: JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग शाम 7 बजे से होगी। (HD, 4K और मल्टी-लैंग्वेज कमेंट्री के साथ); टीवी ब्रॉडकास्ट: Star Sports Network. मोबाइल यूज़र्स के लिए JioHotstar का डेटा-सेवर मोड भी उपलब्ध है, जिससे सफर में भी मैच का मजा लिया जा सकता है।

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल

पहला टी20 मैच – 21 जनवरी- नागपुर

दूसरा टी20 मैच – 23 जनवरी- रायपुर

तीसरा टी20 मैच – 25 जनवरी- गुवाहाटी

चौथा टी20 मैच – 28 जनवरी- विशाखापत्तनम

पांचवां टी20 मैच – 31 जनवरी- तिरुवनंतपुरम

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टी20I टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20I), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा (आखिरी दो टी20I)।

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की अपडेटेड T20I टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल (चोटिल), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी, क्रिस्टियन क्लार्क।