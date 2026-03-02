नई दिल्ली : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। पहला सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी।

ग्रुप स्टेज में क्या हुआ था?

दक्षिण अफ्रीका आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि उसने ग्रुप मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को हराया था। 14 फरवरी को अहमदाबाद में खेले गए मैच में प्रोटियाज ने कीवी टीम को 7 विकेट से मात दी थी।

सुपर-8 के आखिरी मैच में जिम्बाब्वे पर 5 विकेट की जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने अपने ग्रुप में 3 में से 3 जीत दर्ज कर टॉप स्थान हासिल किया। वहीं, न्यूज़ीलैंड ग्रुप 1 में दूसरे स्थान पर रही। कीवी टीम इस बार दक्षिण अफ्रीका से हार का बदला लेने और 2021 के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी।

2021 की यादें

न्यूज़ीलैंड 2021 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से 8 विकेट से हार गई थी। अब एक बार फिर फाइनल का टिकट दांव पर है और दोनों मजबूत टीमें हाई-प्रेशर मुकाबले में भिड़ेंगी।

दूसरा सेमीफाइनल

दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड का सामना भारत से होगा। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ रोमांचक जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

फाइनल कब होगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां खिताब के लिए दो सर्वश्रेष्ठ टीमें आमने-सामने होंगी।

वेन्यू, समय और लाइव स्ट्रीमिंग

दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के बीच सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा और टॉस 30 मिनट पहले होगा। मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

दोनों टीमों की स्क्वॉड

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, डेवॉल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, मार्को जानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया, ट्रिस्टन स्टब्स, रयान रिकेल्टन।

न्यूज़ीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सिफर्ट, ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन, कोल मैककॉन्ची।