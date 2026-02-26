स्पोर्ट्स डेस्क : भारत आज, गुरुवार, 26 फरवरी 2026, शाम 7:00 बजे IST, चेन्नई के M.A. चिदंबरम स्टेडियम में सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे का सामना करेगा। यह मैच भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि सेमीफाइनल की उम्मीदें दांव पर हैं। फैंस के लिए टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई विकल्प उपलब्ध हैं, ताकि वे इस “मस्ट-विन” मुकाबले का रोमांच महसूस कर सकें।

मैच कब और कहां देख सकते हैं?

तारीख: 26 फरवरी 2026

समय: शाम 7:00 बजे IST

स्थान: M.A. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

टीवी ब्रॉडकास्ट

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1 & 2, HD चैनल्स); कमेंट्री: हिंदी, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषाओं में

लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar ऐप और वेबसाइट; विशेषताएं: 360° व्यू, मल्टी-कैम एंगल्स, वर्टिकल मोबाइल फीड

यह मैच डिजिटल दर्शकों के लिए बहुत आकर्षक है क्योंकि इंडिया के लिए यह “मस्ट-विन” स्थिति में है।

मैच क्यों है “मस्ट-विन”?

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से हार झेली। जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज़ ने 107 रनों से हराया। सुपर 8 में सीमित मैच बचे हैं, इसलिए हार किसी भी टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकती है। भारत: अभियान में नियंत्रण वापस पाने के लिए खेलेगा। वहीं जिम्बाब्वे अपने पहले के शानदार प्रदर्शन को साबित करने के लिए।

पिच और मौसम की रिपोर्ट

चेन्नई की पिच पर स्पिनरों को मदद मिलती है।

इस टूर्नामेंट में यहां अक्सर 170–180 रनों तक स्कोर बना।

70–80% ह्यूमिडिटी

दूसरे इनिंग्स में ओस (Dew)

टीमें आमतौर पर चेज़िंग पसंद करेंगी

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 13

भारत की जीत: 10

जिम्बाब्वे की जीत: 3

जीत प्रतिशत: 76.9%