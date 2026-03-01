स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में रविवार 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्ट इंडीज आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला किसी वर्चुअल क्वार्टरफाइनल से कम नहीं है, क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की दहलीज पर पहुंच जाएगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। भारत जिम्बाब्वे पर रिकॉर्ड जीत के बाद आत्मविश्वास से भरा है, जबकि वेस्ट इंडीज के लिए यह करो या मरो की स्थिति है।

भारत में कब और कहां देखें लाइव मैच?

सीधा प्रसारण : Star Sports Network

मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग : JioHotstar ऐप

भाषाए उपलब्ध : अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी और हरियाणवी समेत कई भाषाए

दुनिया भर में कहां देख सकते हैं मुकाबला?

आईसीसी ने इस अहम मुकाबले के लिए वैश्विक प्रसारण की व्यवस्था की है। अमेरिका और कनाडा में Willow TV, यूनाइटेड किंगडम में Sky Sports Cricket, ऑस्ट्रेलिया में Prime Video, कैरेबियन में ESPN Caribbean, दक्षिण अफ्रीका में SuperSport, न्यूजीलैंड में Sky Sport NZ और मध्य पूर्व में STARZPLAY/CricLife के जरिए मैच का सीधा प्रसारण होगा। कुछ क्षेत्रों में ICC.tv पर भी लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगी।

क्यों है यह मुकाबला वर्चुअल क्वार्टरफाइनल?

सुपर-8 के इस मुकाबले में दोनों टीमों की सेमीफाइनल की राह दांव पर लगी है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256/4 का विशाल स्कोर बनाकर नेट रन रेट मजबूत किया है। दूसरी ओर वेस्ट इंडीज को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी और अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मैच का विजेता सेमीफाइनल की दौड़ में बड़ी बढ़त हासिल करेगा।

किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें?

भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव शानदार फॉर्म में हैं और हालिया मैचों में लगातार रन बना रहे हैं। ईशान किशन ने भी तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर टीम को मजबूत शुरुआत दी है। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह विकेट लेने में सफल रहे हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से शिमरोन हेटमायर मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि रोमारियो शेफर्ड ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। स्पिनर गुडाकेश मोती भी सूखी पिच पर असर डाल सकते हैं।

किसके पास बढ़त?

भारत की बल्लेबाजी गहराई और हालिया फॉर्म उन्हें मजबूत बनाती है, लेकिन ओस का असर गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकता है। यदि भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक का स्कोर खड़ा करता है तो दबाव वेस्ट इंडीज पर होगा। वहीं यदि वेस्ट इंडीज लक्ष्य का पीछा करती है तो उनके पावर हिटर मैच को पलट सकते हैं। यह मुकाबला सिर्फ एक ग्रुप मैच नहीं, बल्कि टूर्नामेंट की दिशा तय करने वाली जंग है।