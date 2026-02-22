स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में आज (22 फरवरी) भारत और साउथ अफ्रीका आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में शाम 7:00 बजे IST से शुरू होगा। दोनों टीमें अब तक बिना हार के हैं और 2024 के फाइनल का रीमैच होने के कारण यह मुकाबला फैंस के लिए बेहद रोमांचक है।

मैच का समय और टॉस

तारीख: रविवार, 22 फरवरी 2026

टॉस: 6:30 PM IST

मैच शुरू: 7:00 PM IST

स्थान: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

भारत में लाइव देखने के विकल्प

टीवी ब्रॉडकास्ट: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar ऐप और वेबसाइट

भाषाएं: हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़

नोट: स्ट्रीमिंग फ्री नहीं है, JioHotstar सब्सक्रिप्शन या योग्य टेलीकॉम प्लान जरूरी है।

साउथ अफ्रीका में लाइव देखने के विकल्प

टीवी: SuperSport Cricket

लाइव स्ट्रीमिंग: SuperSport ऐप और वेबसाइट

मैच से पहले और बाद की विश्लेषण रिपोर्ट भी SuperSport प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

रोमांचक मुकाबले की उम्मीद

दोनों टीमें अब तक बिना हार के हैं और यह मुकाबला 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का रीमैच है। मैच से सेमीफाइनल या फाइनल की संभावित झलक भी देखने को मिल सकती है। स्टार खिलाड़ी जैसे बुमराह, रबाडा, सूर्यकुमार यादव और क्विंटन डि कॉक मैदान पर धमाका करने वाले हैं। टी20 वर्ल्ड कप में भारत का साउथ अफ्रीका पर 5–2 का ऐतिहासिक बढ़त भी इस मुकाबले को और रोमांचक बनाती है।

देखने लायक मुख्य खिलाड़ी

भारत की ओर से ईशान किशन तेज शुरुआत देने के लिए, जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर्स संभालने और सूर्यकुमार यादव मध्यक्रम में तेजी लाने के लिए मैदान में होंगे। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ क्विंटन डि कॉक पावरप्ले में धमाका करने, कागिसो रबाडा नई गेंद से दहशत फैलाने और डेविड मिलर फिनिशिंग के लिए तैयार हैं।