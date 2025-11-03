स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में रविवार, 2 नवंबर 2025 को इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने 52 साल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया।

मैच का रोमांच और नायिकाएं

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए। टीम की युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 78 गेंदों पर 87 रन की तूफानी पारी खेली। वहीं, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 58 गेंदों में 58 रन बनाते हुए शानदार योगदान दिया और गेंदबाजी में पांच विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। उनकी स्पिन के आगे दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट (101 रन) की शानदार पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी और पूरी टीम 246 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान से भी मिली तारीफें

भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी प्रतिक्रियाएं आईं। पूर्व कप्तान रमीज राजा ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा, 'भारत ने फिर साबित कर दिया कि वह दुनिया की सबसे सॉलिड टीमों में से एक है। उनका कॉम्बिनेशन बेहतरीन है और वे खेल का मजा लेते हुए जीतते हैं।' वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, 'भारत की लड़कियां इस जीत की पूरी हकदार थीं। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। उनके खेल में अब प्रोफेशनलिज्म साफ नजर आता है।'

ऐतिहासिक जीत से गूंजा भारत

इस जीत के साथ भारत ने न केवल विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की बल्कि महिला क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय भी लिखा। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के दमदार प्रदर्शन ने दिखा दिया कि भारतीय महिला टीम अब दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक बन चुकी है।