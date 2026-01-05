स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने पहली बार खुलकर इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच बनने की संभावनाओं पर अपनी राय रखी है। 2025–26 एशेज सीरीज में इंग्लैंड की हार के बाद मौजूदा कोच ब्रेंडन मैकुलम की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बीच कुक का बयान सामने आया है।

ब्रेंडन मैकुलम 2022 में क्रिस सिल्वरवुड के जाने के बाद से इंग्लैंड की रेड-बॉल टीम के कोच हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में अब तक टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक नहीं पहुंच सकी है।

इंग्लैंड के हेड कोच बनना चाहते हैं एलिस्टेयर कुक?

यह चर्चा तब तेज हुई जब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन ने द टाइम्स में अपने कॉलम में कुक को इंग्लैंड का आदर्श भविष्य का हेड कोच बताया। हालांकि कुक ने सीधे तौर पर इस भूमिका को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट से जुड़ने की इच्छा जरूर जाहिर की।

TNT स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान कुक ने कहा, 'इस पूरे लेख पर मैं बस इतना कहूंगा कि लेख 800 शब्दों का होना था, माइक एथर्टन ने 600 शब्द लिख दिए और आखिरी 200 शब्दों में कुछ जोड़ दिया।' इसके बाद उन्होंने साफ कहा, 'देखिए, जिंदगी के किसी मोड़ पर क्या मैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम से जुड़ना चाहूंगा? हां, मुझे लगता है कि मैं फर्क पैदा करने की कोशिश करना चाहूंगा।'

ECB से कोई बातचीत नहीं, अफवाहों पर कुक की सफाई

कुक ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की ओर से उनसे अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है।

कुक ने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि अगला कदम वही होगा या कुछ और। इस वक्त लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों में हैं और अब तक ECB की तरफ से ‘जीरो कॉन्टैक्ट’ रहा है। बिल्कुल शून्य। देखते हैं आगे क्या होता है।'

एलिस्टेयर कुक का शानदार करियर

41 वर्षीय एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 161 मैचों में 12,472 रन बनाए और 33 शतक जड़कर इंग्लैंड के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।

कुक ने लगातार 159 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया, जो उनकी फिटनेस और निरंतरता को दर्शाता है। इंग्लैंड की ओर से 59 टेस्ट में कप्तानी करने वाले कुक को क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए 2019 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था।