स्पोर्ट्स डेस्क : अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज़ समीर मिन्हास ने ऐसी पारी खेली, जिसने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया। दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में मिन्हास ने भारतीय गेंदबाज़ी आक्रमण को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। 113 गेंदों में 172 रन की ऐतिहासिक पारी के साथ उन्होंने न सिर्फ फाइनल का रुख बदला, बल्कि खुद को पाकिस्तान के भविष्य के बड़े बल्लेबाज़ों में शामिल कर लिया।

फाइनल में भारत के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन

रविवार, 21 दिसंबर को खेले गए फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाज़ी का न्योता दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने जल्दी पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद समीर मिन्हास ने मोर्चा संभाला और एक छोर से रन बरसाने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने महज़ 71 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया, जो फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है।

तेज साझेदारियां, तेज रन गति

पहले विकेट के गिरने के बाद मिन्हास ने उस्मान खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की अहम साझेदारी की। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और भारतीय गेंदबाज़ों पर दबाव बना दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी के दम पर पाकिस्तान ने मात्र 12.3 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए। उस्मान के आउट होने के बाद भी मिन्हास का आक्रमण जारी रहा। अहमद हुसैन के साथ मिलकर उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 137 रनों की बड़ी साझेदारी की, जिससे पाकिस्तान एक मज़बूत स्थिति में पहुंच गया।

फाइनल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

शतक के बाद भी मिन्हास ने रफ्तार कम नहीं की। उन्होंने सिर्फ 105 गेंदों में 150 रन पूरे किए और अंत तक भारतीय गेंदबाज़ों के लिए बड़ी चुनौती बने रहे। अंततः वह 43वें ओवर में आउट हुए, लेकिन तब तक वह 113 गेंदों में 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 172 रन बना चुके थे। यह पारी अंडर-19 एशिया कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन गई। उन्होंने 2012 में भारत के खिलाफ सामी असलम द्वारा बनाए गए 134 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

समीर मिन्हास का शुरुआती क्रिकेट सफर

2 दिसंबर 2006 को मुल्तान में जन्मे समीर मिन्हास ने पाकिस्तान के एज-ग्रुप क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने मुल्तान रीजन अंडर-13, सदर्न पंजाब अंडर-16 और मुल्तान अंडर-19 टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय अंडर-19 टीम तक का सफर तय किया। उनका नाम पहली बार बड़े स्तर पर तब चर्चा में आया, जब उन्होंने मलेशिया के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप मैच में अपने यूथ वनडे डेब्यू पर 148 गेंदों में नाबाद 177 रन बनाए।

यूथ क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की झड़ी

मलेशिया के खिलाफ खेली गई 177 रन की पारी उस समय अंडर-19 एशिया कप इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर थी। यह यूथ वनडे में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज़ का सर्वोच्च स्कोर भी बना। इस पारी ने मिन्हास को यूथ क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में स्थायी जगह दिला दी। इसके अलावा, वह 293 रन की विशाल साझेदारी का भी हिस्सा रहे, जो अंडर-19 वनडे इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारियों में गिनी जाती है।

क्रिकेट विरासत और भविष्य की उम्मीद

समीर मिन्हास के परिवार में भी क्रिकेट की मजबूत पृष्ठभूमि है। उनके बड़े भाई अराफात मिन्हास पहले ही पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अपने शांत स्वभाव, दमदार स्ट्रोकप्ले और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता के चलते समीर मिन्हास को पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य का स्टार माना जा रहा है। U19 एशिया कप फाइनल की यह पारी उनके लंबे और सफल करियर की मजबूत नींव साबित हो सकती है।

