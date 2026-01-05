ब्रिसबेन : गोल्ड कोस्ट के एक अस्पताल में दिमागी बुखार का इलाज करा रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन मार्टिन कोमा से बाहर आ गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि 54 वर्ष के विश्व कप विजेता क्रिकेटर को जल्दी ही ICU से बाहर कर दिया जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रसारक फॉक्स स्पोटर्स ने दो दिन पहले कहा था कि मार्टिन कोमा से बाहर हैं और अपने प्रियजनों से बात कर रहे हैं। मार्टिन के साथी खिलाड़ी रहे और दोस्त एडम गिलक्रिस्ट ने एक बयान में कहा, ‘पिछले 48 घंटे में कुछ अविश्वसनीय सा हुआ। अब डेमियन बात कर रहा है और उसकी हालत में सुधार आ रहा है। उसकी पत्नी अमांडा सभी से कहना चाहती है कि उनकी दुआओं का असर हुआ है।'

शानदार क्रिकेट करियर

डेमियन मार्टिन ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 4,406 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 46.37 रहा। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 208 मैचों में 5,346 रन बनाए और उनका औसत 40.90 रहा, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 144 नाबाद रहा।

मार्टिन ऑस्ट्रेलिया की 1999 और 2003 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। खासतौर पर 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के खिलाफ उन्होंने टूटे हुए उंगली के साथ 88 रन की नाबाद पारी खेली थी और कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ 234 रन की ऐतिहासिक साझेदारी कर टीम को खिताब दिलाया था। इसके अलावा वह 2006 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने कुछ समय तक कमेंट्री भी की।