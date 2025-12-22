स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में खेले गए U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की टीम ने भारत को 191 रनों से करारी शिकस्त दी और ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी का उत्साहित रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मोहसिन नकवी का रिएक्शन वायरल

कैमरे बार-बार मोहसिन नकवी की ओर घूमते रहे, जो मैच के दौरान बेहद खुश नजर आए। भारत के नौ विकेट गिरने के समय उनका चेहरा कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैच खत्म होने के बाद नकवी ने खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाया और विजेता कप्तान को U19 एशिया कप ट्रॉफी सौंपा।

Mohsin Naqvi enjoying the defeat of India live 😭😭 pic.twitter.com/Hi53IbDsNb — Hassan Abbasian (@HassanAbbasian) December 21, 2025

समीर मिन्हास की रिकॉर्ड पारी ने बनाई शानदार शुरुआत

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने फ्लैट दुबई पिच का पूरा फायदा उठाया। समीर मिन्हास ने 113 गेंदों में 172 रन बनाए, जो पाकिस्तान के लिए यूथ ODI में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है। उनके आक्रामक और संयमित खेल ने टीम को 347/8 का विशाल स्कोर दिलाया। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने भी उनका भरपूर समर्थन किया और भारत पर मानसिक दबाव बनाया।

पेस त्रयी ने भारत की बल्लेबाजी उड़ा दी

पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों अली रज़ा, मोहम्मद सय्यम और अब्दुल सुबहान ने भारत की टीम की बेइंतहा बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। इन तीनों ने मिलकर 8 विकेट लिए और भारत की टीम को महज 156 रन पर ऑलआउट कर दिया। मैच की स्थितियां पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में रहीं।

इस जीत का महत्व

पाकिस्तान के लिए यह जीत उनके मजबूत युवा कार्यक्रम और दबाव में प्रदर्शन करने वाली टीम की पुष्टि करती है। वहीं भारत के लिए यह हार बड़े मैचों में दबाव संभालने की चुनौती को उजागर करती है और आगामी ICC टूर्नामेंट्स से पहले गंभीर आत्ममूल्यांकन की जरूरत को दर्शाती है।

