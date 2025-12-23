इस्लामाबाद : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार को घोषणा की कि बोर्ड ACC पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के 'भड़काऊ व्यवहार' के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से संपर्क करेगा।

पाकिस्तान ने टाइटल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को आईसीसी अकादमी में भारत को 191 रनों से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा विजयी पाकिस्तान अंडर-19 टीम को बधाई देने के लिए आयोजित एक रिसेप्शन में बोलते हुए नकवी ने आरोप लगाया कि भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल के दौरान अपने पाकिस्तानी समकक्षों को बार-बार उकसाया।

नकवी ने कहा, 'अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उकसाते रहे। पाकिस्तान इस घटना के बारे में ICC को सूचित करेगा और कहा कि राजनीति और खेल को अलग रखा जाना चाहिए।' दोनों क्रिकेट देशों के बीच तनाव मौजूदा भू-राजनीतिक मुद्दों के बीच बढ़ गया है और पूरे टूर्नामेंट में खेल भावना को लेकर चिंताएं सामने आई हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटर और पूर्व राष्ट्रीय कप्तान सरफराज अहमद ने मैच के दौरान 'अनैतिक आचरण' के लिए भारत की आलोचना की। सरफराज ने कहा, 'खेल के दौरान भारत का व्यवहार अच्छा नहीं था, और भारतीय टीम का आचरण अनैतिक था। लेकिन हमने खेल भावना के साथ जीत का जश्न मनाया, क्योंकि क्रिकेट में हमेशा खेल भावना होनी चाहिए। भारत ने जो किया वह उनका अपना काम है।'

दोनों टीमों के बीच खेल भावना का मुद्दा पूरे टूर्नामेंट में जांच के दायरे में रहा है। सितंबर में भारतीय टी 20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 के मुकाबलों, जिसमें फाइनल भी शामिल था, के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और अन्य खिलाड़ियों के साथ मैच के बाद पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था।

उन मैचों के समापन पर पारंपरिक हाथ न मिलाने से व्यापक ध्यान आकर्षित हुआ और कई पर्यवेक्षकों ने खेल की भावना पर सवाल उठाया। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था, कथित तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों के बाद।

