स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टेस्ट के लिए बेहतर तैयारी कराने में मदद करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख VVS लक्ष्मण की सेवाओं का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यह तब हुआ जब कप्तान शुभमन गिल ने कथित तौर पर बोर्ड से कहा था कि टेस्ट सीरीज से पहले टीम के लिए 15 दिन के रेड-बॉल कैंप जरूरी हैं। वहीं इस दौरान गंभीर व्हाइट बॉल सीरीज में व्यस्त होंगे। ऐसे में लक्ष्मण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार BCCI के एक सूत्र ने दावा किया कि बोर्ड टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए रेड-बॉल कैंप आयोजित करने में लक्ष्मण की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। यह तब हुआ जब कप्तान शुभमन गिल ने कथित तौर पर बोर्ड से कहा था कि टेस्ट सीरीज से पहले टीम के लिए 15 दिन के रेड-बॉल कैंप जरूरी हैं। BCCI सूत्र ने बताया कि गंभीर टेस्ट सीरीज से पहले व्हाइट-बॉल असाइनमेंट में व्यस्त हो सकते हैं और इसलिए लक्ष्मण उस समय टीम को बेहतर तैयारी कराने में मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं।

सूत्र ने कहा, 'ऐसे मौके आ सकते हैं जब गंभीर व्हाइट-बॉल टीमों के साथ व्यस्त होंगे, जबकि टेस्ट सीरीज आने वाली होगी। बोर्ड रेड-बॉल कैंप आयोजित करने के लिए CoE क्रिकेट प्रमुख VVS लक्ष्मण की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है।' हेड कोच के तौर पर गंभीर का कार्यकाल शानदार रहा जिसमें भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से जीत हासिल की। ​​यह थोड़े समय के लिए ही रहा क्योंकि टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी हार गए।

जून 2025 में गिल और उनकी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई जिसके बाद उन्होंने घर पर वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के हाथों लगा 0-2 से हार ने भारत को बड़ा झटका दिया जिसके बाद गंभीर को कोच पद से हटाने की मांग भी तेज हुई थी। भारत की अगला टेस्ट सीरीज जुलाई में होगी, जहां वे दो मैचों के लिए श्रीलंका जाएंगे।