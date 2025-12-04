स्पोर्ट्स डेस्क : वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अबू धाबी नाइट राइडर्स की ओर से खेले गए ILT20 मुकाबले में उन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे कर लिए, जिससे वह इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज़ बन गए हैं। नरेन की यह उपलब्धि न केवल उनकी लगातार प्रदर्शन क्षमता को दर्शाती है, बल्कि उन्हें आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली स्पिनरों में भी firmly स्थापित करती है। इस मैच में उनका नियंत्रित स्पेल उनकी क्लास और अनुभव का एक और उदाहरण रहा।

सुनील नरेन का 600 विकेट का गौरवपूर्ण क्षण

शारजाह वॉरियर्स के खिलाफ खेले गए इंटरनेशनल लीग T20 के मुकाबले में सुनील नरेन ने अपने 600वें T20 विकेट की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने चार ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए 1/22 के आंकड़े के साथ टॉम एबेल को आउट किया। यह विकेट उन्हें T20 इतिहास के सबसे सफल गेंदबाजों की एलीट लिस्ट में तीसरे स्थान पर ले आया। नरेन की खास बात सिर्फ विकेट लेने की क्षमता नहीं, बल्कि किसी भी परिस्थिति में रन रोकने की कला रही है।

केवल दो गेंदबाज नरेन से आगे

T20 क्रिकेट में सुनील नरेन से अधिक विकेट सिर्फ दो खिलाड़ियों के नाम हैं-

राशिद खान (681 विकेट) – अफगानिस्तान के स्पिन जादूगर, जो सबसे तेज T20 विकेट लेने के लिए मशहूर हैं।

ड्वेन ब्रावो (631 विकेट) – वेस्टइंडीज़ के महान ऑलराउंडर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और T20 लीगों में सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक।

अब नरेन 568 T20 मैचों में 22.09 की औसत और 6.16 की बेहतरीन इकॉनमी के साथ 600 विकेट हासिल कर चुके हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/19 का है।

अबू धाबी नाइट राइडर्स की धमाकेदार बल्लेबाजी

इस मुकाबले में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 233/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

लियाम लिविंगस्टोन ने 38 गेंदों में 82* रन ठोंके, जिसमें 8 छक्के शामिल थे।

शेरफेन रदरफोर्ड ने 27 गेंदों में 45 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

शारजाह वॉरियर्स की ओर से आदिल राशिद 2/31 लेकर सबसे प्रभावी गेंदबाज रहे।

शारजाह वॉरियर्स का संघर्ष और हार

लक्ष्य का पीछा करते हुए शारजाह वॉरियर्स ने कई बार पलटवार करने की कोशिश की। टिम डेविड ने 24 गेंदों में 60 रन बनाकर टीम को उम्मीद दी। ड्वेन प्रीटोरियस ने 20 गेंदों में 39 रन जड़े। लेकिन नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने SW की राह मुश्किल कर दी और टीम 194/9 पर सिमटकर 39 रनों से मैच हार गई।

अबू धाबी नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की प्रभावी भूमिका

अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए ओली स्टोन (2/37), आंद्रे रसेल (2/48), ने महत्वपूर्ण विकेट निकाले। नरेन की किफायती गेंदबाजी ने मध्य ओवरों में रन रेट को थामकर मैच पर नियंत्रण बनाए रखा।