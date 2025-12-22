स्पोर्ट्स डेस्क : विशाखापट्टनम में खेले गए भारत बनाम श्रीलंका महिला टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जहां 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, वहीं इस मैच ने भारतीय महिला क्रिकेट को एक ऐतिहासिक पल भी दिया। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस मुकाबले में उतरते ही ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो आज तक कोई भी भारतीय महिला क्रिकेटर नहीं कर सकी थी।

हरमनप्रीत कौर का ऐतिहासिक मुकाम

हरमनप्रीत कौर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 350 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं। उन्होंने यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में हासिल की। साल 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाली हरमनप्रीत ने पिछले करीब डेढ़ दशक में अपने खेल, जुझारूपन और नेतृत्व से भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान दिलाई है।

शानदार करियर की झलक

हरमनप्रीत के करियर की सबसे यादगार पारियों में 2017 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई नाबाद 171 रनों की ऐतिहासिक पारी शामिल है, जिसे आज भी महिला क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में गिना जाता है। इसके अलावा कप्तान के रूप में उन्होंने भारतीय टीम को ICC टूर्नामेंट में खिताब दिलाकर इतिहास रचा और करोड़ों फैंस का सपना पूरा किया।

आंकड़ों में भी दमदार कप्तान

हरमनप्रीत के 350 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 183 टी20, 161 वनडे और 9 टेस्ट शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें 8 शतक शामिल हैं। बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी योगदान देते हुए उन्होंने 75 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल किए हैं, जो उन्हें एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित करते हैं।

सबसे ज्यादा मैच खेलने वालों की लिस्ट में टॉप पर

350 मैचों के साथ हरमनप्रीत महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (355 मैच) हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिस पेरी (347 मैच) को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है।

भारत की दमदार जीत

मैच की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने पहले टी20I में श्रीलंका को हर विभाग में पछाड़ दिया। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद जेमिमा रोड्रिग्स की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने 122 रनों का लक्ष्य महज 14.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

अगला मुकाबला

अब दोनों टीमें 23 दिसंबर को इसी मैदान पर दूसरे टी20I में आमने-सामने होंगी। जहां श्रीलंका वापसी की कोशिश करेगा, वहीं भारतीय टीम अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगी।