माउंट माउंगानुई : डेवोन कॉनवे ने बे ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट के दौरान एक दुर्लभ और शानदार उपलब्धि हासिल करके न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है, क्योंकि यह बाएं हाथ का ओपनर एक ही टेस्ट मैच में दोहरा शतक और शतक बनाने वाला पहला न्यूजीलैंडर बन गया है। कॉनवे ने पहली पारी में अपने शानदार 227 रन के बाद दूसरी पारी में 100 रन बनाए और चौथे दिन चाय से ठीक पहले यह मील का पत्थर हासिल किया।

इन पारियों के साथ 34 वर्षीय खिलाड़ी एक खास क्लब में शामिल हो गएऔर टेस्ट इतिहास में एक ही मैच में दोहरा शतक और शतक बनाने वाले केवल 10वें खिलाड़ी बन गए। उनका प्रदर्शन उन्हें ब्रायन लारा, ग्राहम गूच, कुमार संगकारा, मार्नस लाबुशेन और शुभमन गिल जैसे दिग्गज नामों के साथ खड़ा करता है। कॉनवे की मैराथन पहली पारी की पारी ने न्यूजीलैंड के 575 रन के बड़े स्कोर की नींव रखी। वेस्टइंडीज ने जोरदार जवाब देते हुए 420 रन बनाए और ऑल आउट हो गई।

यह शतक टेस्ट क्रिकेट में कॉनवे का सातवां शतक था, जो उच्चतम स्तर पर उनकी निरंतरता को और रेखांकित करता है। इस बीच न्यूजीलैंड तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। उसने क्राइस्टचर्च में पहला टेस्ट ड्रॉ खेला था और फिर वेलिंगटन में 9 विकेट से जीत हासिल की थी। चाय के बाद तीसरी गेंद पर ओपनर आउट हो गए जब जेडेन सील्स ने केवम हॉज की गेंद पर डीप मिड-विकेट पर एक शानदार कैच लिया। कॉनवे ने खुद को पोजीशन किया और गेंद को डीप मिड-विकेट की ओर खींचा, गेंद फ्लैट जा रही थी। सील्स अपनी बाईं ओर चले, कूदे और दोनों हाथों से कुशलता से कैच लपका।

उनके साथी लैथम भी तीन अंकों के आंकड़े तक पहुंचने के बाद आउट हो गए, हॉज और सील्स की उसी जोड़ी ने विंडीज के लिए यह काम किया। केन विलियमसन और रचिन रवींद्र अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे तभी लैथम ने पारी घोषित करने का संकेत दिया जिससे मेजबान टीम ने वेस्टइंडीज के सामने 462 रन का लक्ष्य रखा।