स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा 20 दिसंबर, शनिवार को कर दी गई। इस मेगा टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी। चयनकर्ताओं के फैसले के अनुसार, खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को इस बार टीम में जगह नहीं दी गई है, जबकि संजू सैमसन को 16 सदस्यीय भारतीय दल में शामिल किया गया है।

मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुख्यालय में चयन समिति की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम का ऐलान किया गया। प्रेस वार्ता में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आधिकारिक रूप से भारतीय टीम की घोषणा की। इस दौरान टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने टूर्नामेंट को लेकर अपनी तैयारियों और उम्मीदों पर बात की।

गौरतलब है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 20 मार्च को खेला जाना तय है। मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीमें भी शामिल हैं, जिससे ग्रुप मुकाबले काफी रोमांचक होने की उम्मीद है।

एक खास बात यह भी है कि भारतीय टीम अपने ग्रुप चरण के मुकाबले चार अलग-अलग शहरों और स्टेडियमों में खेलेगी। टीम इंडिया के मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियम और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इससे दर्शकों को देश और विदेश में अलग-अलग मैदानों पर भारतीय टीम को खेलते देखने का मौका मिलेगा।



टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए घोषित 15 सदस्यीय भारतीय टीम में सूर्यकुमार यादव को कप्तान और अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन (विकेटकीपर) को शामिल किया गया है।