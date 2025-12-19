मुंबई : ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर शनिवार को मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के हेडक्वार्टर में करेंगे। टीम चयन के दौरान अभिषेक शर्मा, चोटिल शुभमन गिल, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह पर नजर रहेगी। भारत को ग्रुप ए में नामीबिया, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रखा गया है और वह 7 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा।

स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा का टूर्नामेंट में खेलना पक्का लग रहा है क्योंकि इस साल टी20 क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, चाहे वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो या भारतीय टीम। इस साल उन्होंने 20 मैचों में 43.42 की औसत और 195 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 825 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 135 है।

कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की लीडरशिप ग्रुप के भी टीम में रहने की उम्मीद है, भले ही इस साल उनका प्रदर्शन खराब रहा हो। इस साल 20 मैचों और 18 पारियों में सूर्यकुमार ने सिर्फ 213 रन बनाए हैं, जो 14.20 के खराब औसत और 125 से थोड़े ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से है और कोई अर्धशतक नहीं बनाया है। गिल जो फिलहाल पैर की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20I मैच नहीं खेल पाएंगे, उनका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि T20I में वापसी के बाद से 15 पारियों में उन्होंने अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं बनाया है और सिर्फ 291 रन बनाए हैं, जो 24.25 की औसत और 137 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से है और कुछ अच्छी शुरुआत को भुना नहीं पाए।

तिलक वर्मा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल के दौरान बड़े मैचों में अपनी क्षमता दिखाई थी और रन चेज में और नंबर तीन पर उनका रिकॉर्ड शानदार है, उन्हें भी टीम में आसानी से चुने जाने की उम्मीद है। इस साल T20I में उन्होंने 44.90 की औसत और 124 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 494 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट चिंता का विषय है, लेकिन भारत और मुंबई इंडियंस (MI) के लिए IPL में खेले गए मैचों में उनकी बड़े मैचों की काबिलियत पर कोई शक नहीं है और वह उस स्टाइल को अपना सकते हैं जिस तरह से महान विराट कोहली अपने पीक टाइम में खेलते थे, अपनी मर्जी से एंकरिंग और अटैकिंग गियर के बीच स्विच करते हुए।

ओपनर संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेटकीपिंग के ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यह मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि टीम कॉम्बिनेशन, फॉर्म और टीम गिल के खराब फॉर्म के बावजूद उन पर कितना भरोसा करती है, इसके आधार पर किसे खेलने का मौका मिलता है। अगर हालिया प्रदर्शन को देखा जाए तो ईशान किशन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में झारखंड के लिए पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) जीती है। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे, उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए जिसमें 195 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के खिलाफ फाइनल में एक शतक भी शामिल है।

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर टीम को बेजोड़ गहराई और बैटिंग/बॉलिंग की ताकत दे सकते हैं। कुलदीप यादव जो इस पूरे साल शानदार फॉर्म में रहे हैं, अकेले स्पेशलिस्ट स्पिनर हो सकते हैं, जिसमें सुंदर और अक्षर उनका साथ देंगे। तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभाल सकते हैं, जो एक साबित मैच-विनर और बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, जबकि युवा अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा दूसरे ऑप्शन हैं। साथ ही यह देखना दिलचस्प होगा कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल जैसे फैंस के पसंदीदा खिलाड़ी, जो फिलहाल T20I की योजनाओं में नहीं हैं उन्हें चुना जाता है या नहीं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनलिस्ट के बीच तीन वनडे मैच होंगे जिसमें वनडे के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल होंगे।