स्पोर्ट्स डेस्क: बाली में मंगलवार को खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैच में इंडोनेशिया के गेडे प्रियंदना ने कंबोडिया के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने पहले ओवर में पांच विकेट लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह पहली बार है जब किसी खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में इतने विकेट लिए हैं।

बल्लेबाजों का तहस-नहस होना

प्रियंदना ने अपने पहले ओवर में ही बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। कंबोडिया का स्कोर 15वें ओवर तक 5 विकेट पर 106 रन था, और इसके बाद प्रियंदना को अटैक पर लगाया गया। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करते हुए मैच को तेजी से अपने पक्ष में कर लिया। इस शानदार प्रदर्शन ने इंडोनेशिया को 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की और टीम ने 60 रन से जीत हासिल की।

ओवर की शुरुआत हुई हैट्रिक से

प्रियंदना ने ओवर की शुरुआत हैट्रिक से की। उन्होंने लगातार गेंदों पर शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चंथोउन रथनाक को आउट किया। एक डॉट बॉल के बाद उन्होंने मोंगदारा सोक और पेल वेनाक को आउट कर पांच विकेट पूरे किए। ओवर में सिर्फ एक रन बना और कंबोडिया टारगेट से 60 रन पीछे रह गई।

बैटिंग में केसुमा का जलवा

इससे पहले, प्रियंदना ने बैटिंग में सिर्फ 11 गेंदों पर 6 रन बनाए। लेकिन विकेटकीपर-बल्लेबाज धर्मा केसुमा ने 68 गेंदों में आठ चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 110 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

पहली बार इंटरनेशनल टी20 में हुआ ऐसा

पुरुषों के घरेलू टी20 में पहले भी एक ओवर में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड सिर्फ दो बार ही बना था। अल-अमीन हुसैन (2013-14) और अभिमन्यु मिथुन (2019-20) ने यह कारनामा घरेलू स्तर पर किया था। लेकिन इंटरनेशनल T20 में यह पहली बार है, जब किसी गेंदबाज ने एक ओवर में पांच विकेट लिए हैं।

अन्य यादगार ओवर रिकॉर्ड्स

टी20 इंटरनेशनल में इससे पहले एक ओवर में चार विकेट लेने के 14 मौके आए थे। इनमें सबसे चर्चित रिकॉर्ड 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लसिथ मलिंगा का था। प्रियंदना के इस प्रदर्शन ने इतिहास में उनका नाम दर्ज कर दिया है और क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

