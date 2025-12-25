मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले प्रतिष्ठित बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक खास चर्चा है। एशेज सीरीज पहले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुकी है, लेकिन चौथे टेस्ट में विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी के पास इतिहास रचने का सुनहरा अवसर है। एडिलेड टेस्ट में अपने पहले एशेज शतक से सुर्खियां बटोर चुके कैरी के निशाने पर एडम गिलक्रिस्ट का 24 साल पुराना रिकॉर्ड है। कैरी एक कैलेंडर वर्ष में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बनने की दहलीज पर खड़े हैं।

एडिलेड में बदली एशेज की तस्वीर

एडिलेड टेस्ट में एलेक्स कैरी ने इंग्लैंड के खिलाफ 106 और 72 रनों की अहम पारियां खेलीं। उनके इस शानदार प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में 3-0 की अजेय बढ़त दिलाई और एशेज ट्रॉफी को बरकरार रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह शतक कैरी के टेस्ट करियर का एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जिसने उन्हें सिर्फ विकेटकीपर ही नहीं, बल्कि भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज़ के रूप में भी स्थापित किया।

गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड निशाने पर

बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले कैरी दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं। एक कैलेंडर वर्ष में ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड गिलक्रिस्ट के नाम है, जिन्होंने 2001 में 870 रन बनाए थे। कैरी को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब सिर्फ 128 रनों की ज़रूरत है, जो मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पूरी तरह संभव लग रहा है।

2024 में एलेक्स कैरी का शानदार फॉर्म

इस साल अब तक कैरी ने 10 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 53 से ज़्यादा की औसत से 743 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाज़ी का स्ट्राइक रेट भी 76 से ऊपर रहा है, जो एक विकेटकीपर के लिए असाधारण माना जाता है। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और चार अर्धशतक निकले हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 156 रन रहा है।

मौजूदा एशेज में कैरी का योगदान

चालू एशेज सीरीज़ में भी कैरी का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने चार पारियों में 66.75 की औसत से 267 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। इस सीरीज़ में वह ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है।

बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान पैट कमिंस और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को आराम दिया गया है। कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे। ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी और तेज गेंदबाज झाई रिचर्डसन को टीम में शामिल किया गया है, जबकि माइकल नेसर, ब्यू वेबस्टर और ब्रेंडन डॉगेट भी टीम का हिस्सा रहेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की 12 सदस्यीय टीम (बॉक्सिंग डे टेस्ट)

ट्रैविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन।