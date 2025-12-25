स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी 2025–26 में धमाकेदार शुरुआत के बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अपने-अपने पहले मुकाबलों में शानदार शतक जड़ने वाले इन दोनों सितारों को देखने के लिए फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें आराम नहीं देता, तो शुक्रवार, 26 दिसंबर को ग्रुप स्टेज के दूसरे राउंड में दोनों खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।

गुजरात के खिलाफ दिल्ली की ओर से खेलेंगे विराट कोहली

घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए शतक जड़ने वाले विराट कोहली को टूर्नामेंट के पहले दो लीग मैचों के लिए दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है। दिल्ली का दूसरा मुकाबला गुजरात के खिलाफ होगा, जो बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। आंध्र प्रदेश के खिलाफ 299 रन के लक्ष्य का सफल पीछा कराने के बाद कोहली से एक बार फिर टॉप ऑर्डर में बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

उत्तराखंड के खिलाफ मुंबई की अगुआई करेंगे रोहित शर्मा

मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले मैच में आक्रामक शतक लगाकर अपने फॉर्म का साफ संकेत दे दिया है। मुंबई का अगला मुकाबला उत्तराखंड के खिलाफ जयपुर में खेला जाएगा, जहां रोहित एक बार फिर पारी की शुरुआत करते हुए टीम को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे। रोहित को भी मुंबई के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए टीम में जगह दी गई है।

पहले मैच में दोनों का रहा यादगार प्रदर्शन

दिल्ली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ विराट कोहली की अगुआई में लक्ष्य का सफल पीछा किया, जबकि मुंबई ने रोहित शर्मा के नाबाद 155 रन की बदौलत सिक्किम को आसानी से हराया। इन प्रदर्शनों ने टूर्नामेंट में रोमांच और उम्मीदें दोनों बढ़ा दी हैं।

अब सभी की निगाहें 26 दिसंबर पर टिकी हैं, जब एक बार फिर विराट और रोहित विजय हजारे ट्रॉफी में जलवा बिखेरते नजर आ सकते हैं।