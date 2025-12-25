दिल्ली: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार वापसी की और अपनी टीम दिल्ली को जीत दिलाई। कोहली ने अंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन बनाकर अपनी घरेलू सफेद गेंद की वापसी को यादगार बना दिया। उनके शतक ने यह साबित कर दिया कि 37 वर्षीय बल्लेबाज अभी भी विश्व स्तरीय फार्म में हैं।

कोच राजकुमार शर्मा की प्रतिक्रिया

विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने बताया, 'वह शानदार फॉर्म में हैं। लंबे समय बाद भी उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वह भारतीय ODI टीम के सबसे स्थिर खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह तैयार हैं।' शर्मा ने कोहली को भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज भी बताया, जो हर हाल में टीम को मजबूती देते हैं।

कोहली की वापसी और रिकॉर्ड

कोहली ने अपने शतक के दौरान केवल 83 गेंदों का सामना किया और List A क्रिकेट में 16,000 रन पूरे किए। उनका शतक अंध्र प्रदेश के खिलाफ बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में हुआ। हालांकि मैच का कोई लाइव प्रसारण नहीं था, लेकिन उनके सफेद गेंद की वापसी की चर्चा हर जगह रही।

मैच का संक्षिप्त विवरण

अंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकी भुई के 122 रन की बदौलत 298/8 बनाए। दिल्ली के लिए सिमरजीत सिंह ने फिफर लिया, जबकि प्रिंस यादव ने तीन विकेट लिए।

दिल्ली के रन चेज में कोहली और प्रियांश ने धमाकेदार शुरुआत की। आर्या ने 44 गेंदों में 74 रन बनाए और कोहली ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने अंत में 101 गेंदों में 131 रन बनाकर टीम को 38वें ओवर में चार विकेट से जीत दिलाई।

आगे का शेड्यूल

कोहली की अगली मैच की मुकाबला गुजरात के खिलाफ 26 दिसंबर को उसी मैदान पर है। गुजरात ने अपने अभियान का पहला मैच सर्विसेज़ के खिलाफ आठ विकेट से जीता। गुजरात की टीम में केवल रवि बिश्नोई के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, जिन्होंने सर्विसेज के खिलाफ तीन विकेट लिए थे।