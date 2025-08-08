पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद और टोबैगो) : वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड चोटिल हो गए हैं और ICC के अनुसार वह शुक्रवार से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे।

फोर्ड ने बुधवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान कैच लेने की कोशिश में अपने बाएं कंधे की हड्डी खिसका ली और इस तेज गेंदबाज की जगह वेस्टइंडीज टीम में नए ऑलराउंडर जोहान लेने को शामिल किया गया है। लेने को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ वेस्टइंडीज ए के लिए कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है। 21 वर्षीय यह खिलाड़ी कैरेबियाई टीम के लिए एक और तेज गेंदबाजी विकल्प प्रदान करता है।

वेस्टइंडीज के कोच डैरन सैमी का मानना है कि पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला उनकी टीम को 2027 में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने की उनकी कोशिशों के लिए एक अच्छी शुरुआत प्रदान करेगी। ICC के हवाले से सैमी ने कहा, '2027 विश्व कप के लिए स्वतः क्वालीफाई करने के हमारे प्रयासों के बीच पाकिस्तान एक अलग तरह की परीक्षा और चुनौती पेश करता है।'

उन्होंने कहा, 'क्वालीफाई करना हमारा तात्कालिक लक्ष्य है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए विजयी मानसिकता और टीम एकजुटता बनाए रखना आवश्यक है। पाकिस्तान जैसी उच्च रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ आगामी मैच, विश्व कप से पहले हमारी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान रैंकिंग अंक अर्जित करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।'

वेस्टइंडीज टीम

शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज़, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, जोहान लेने, एविन लुईस, गुडाकेश मोटी, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड।

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे : 8 अगस्त, त्रिनिदाद

दूसरा वनडे : 10 अगस्त, त्रिनिदाद

तीसरा वनडे: 12 अगस्त, त्रिनिदाद