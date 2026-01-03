नई दिल्ली : चोट से जूझ रहे भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण लगभग एक साल तक मैदान से बाहर रहने के बाद अब पूरी बॉलिंग फिटनेस हासिल करने के करीब हैं। 23 साल के इस खिलाड़ी ने IPL 2024 में अपनी तेज गति से सबका ध्यान खींचा था और छोटे फॉर्मेट में भारत के लिए खेला था। हालांकि पीठ की चोट के कारण वह 2025 एडिशन में सिर्फ दो कॉम्पिटिटिव मैच ही खेल पाए थे।

फिटनेस की समस्याओं के बावजूद उनकी IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली के इस तेज गेंदबाज पर भरोसा दिखाया और पिछले महीने नीलामी से पहले उन्हें रिटेन किया। एक BCCI अधिकारी ने बताया, 'मयंक यादव अपने रिहैबिलिटेशन में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक 90 प्रतिशत तीव्रता पर बॉलिंग करना शुरू कर दिया है, जिसमें उनका मौजूदा वर्कलोड प्रति सप्ताह 18 ओवर है।'

BCCI अधिकारी ने आगे बता, 'उन्होंने स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग में भी काफी सुधार दिखाया है, जिससे वह तेज बॉलिंग के लिए जरूरी मैक्सिमम फिटनेस लेवल के करीब पहुंच रहे हैं। आने वाले हफ़्तों में उनसे 100 प्रतिशत तीव्रता पर बॉलिंग करने की उम्मीद है, साथ ही हाई-इंटेंसिटी फील्डिंग एक्टिविटीज को भी शामिल किया जाएगा, जो लगातार लक्षणों को सहन करने और निगरानी पर निर्भर करेगा।'