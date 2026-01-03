स्पोर्ट्स डेस्क : मोहम्मद शमी को सेलेक्टर्स ने एक बार फिर नजरअंदाज करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं चुना। BCCI ने शनिवार शाम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को ब्लैककैप्स के खिलाफ वनडे मैचों के लिए आराम दिया गया है जिसका मतलब था कि शमी को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बंगाल के लिए घरेलू सीजन में काफी मेहनत करने के बाद न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी की उम्मीद खत्म हो गई। 35 वर्षीय खिलाड़ी ने 2025-26 सीजन के दौरान चार रणजी ट्रॉफी मैचों में 20 विकेट लिए जिसके बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लिया।

बंगाल का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभियान निराशाजनक रहने के बावजूद शमी ने 7 मैचों में 14.93 की औसत से 16 विकेट लिए। विजय हजारे ट्रॉफी के 9 मैचों में इस तेज गेंदबाज ने पांच मैचों में 9 विकेट लिए हैं जिससे बंगाल को अब तक खेले गए चार में से तीन गेम जीतने में मदद मिली है।

गौर हो कि शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था, जहां वह नौ विकेट लेकर टीम के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। तब से शमी भारतीय टीम से बाहर हैं। उन्होंने इंग्लैंड दौरे, ऑस्ट्रेलिया व्हाइट-बॉल दौरे और घर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैचों में हिस्सा नहीं लिया।