स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज 2025-26 सीरीज में इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका लगा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले गए चौथे टेस्ट में जीत के बाद इंग्लैंड की टीम को राहत जरूर मिली, लेकिन अब तेज गेंदबाज गस एटकिंसन हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। एटकिंसन अब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में होने वाला पांचवां और आखिरी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले इंग्लैंड मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों को चोट के कारण खो चुका है।

ECB का आधिकारिक बयान

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने 29 दिसंबर को बयान जारी करते हुए कहा, 'इंग्लैंड पुरुष टीम के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को स्कैन में बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट की पुष्टि हुई है, जिसके चलते वह एशेज दौरे के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं।'

ECB ने आगे बताया कि 'सरे के इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने MCG टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान अपना पांचवां ओवर डालने के बाद मैदान छोड़ दिया था।' फिलहाल एटकिंसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया गया है।

SCG टेस्ट में एटकिंसन की जगह कौन ले सकता है?

सिडनी टेस्ट (4 जनवरी से शुरू) के लिए इंग्लैंड के पास एटकिंसन की जगह लेने के तीन विकल्प मौजूद हैं। अगर पिच से स्पिन को मदद मिलती है तो इंग्लैंड अपने फ्रंटलाइन स्पिनर शोएब बशीर को एशेज में डेब्यू का मौका दे सकता है। वहीं, अगर टीम एक बार फिर ऑल-पेस अटैक के साथ उतरती है, तो मैथ्यू पॉट्स और मैथ्यू फिशर दो प्रमुख विकल्प होंगे।

इंग्लैंड की टीम

जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैमी स्मिथ, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, शोएब बशीर, मैथ्यू फिशर। सिडनी टेस्ट से पहले गस एटकिंसन की गैरमौजूदगी इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, खासकर तब जब टीम पहले ही अपने प्रमुख तेज गेंदबाजों को चोट के चलते खो चुकी है।