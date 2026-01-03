स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल शनिवार 3 जनवरी को जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड जयपुर में सिक्किम के खिलाफ पंजाब के मैच में नहीं खेले क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। गिल को जयपुर में 3 और 6 जनवरी को सिक्किम और गोवा के खिलाफ पंजाब के मैचों में खेलना था। हालांकि उन्होंने दिन में पहले बेचैनी की शिकायत की और उसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। एहतियात के तौर पर टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करने का फैसला किया।

गिल की बीमारी मामूली बताई जा रही है और आने वाले मैचों के लिए उनकी उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। मेडिकल स्टाफ उनकी निगरानी करता रहेगा और पूरी तरह ठीक होने के बाद उनके लौटने की उम्मीद है। भारत के कप्तान के 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने की उम्मीद है। इस बीच गिल को 20 दिसंबर को घोषित भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया जिससे कई लोग हैरान रह गए। इस बल्लेबाज को एक साल बाद T20I टीम में वापस बुलाया गया था और एशिया कप के दौरान उन्हें उप-कप्तान बनाया गया था।

गिल को टॉप ऑर्डर में जगह देने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सफल ओपनिंग पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया था। हालांकि यह कदम सफल नहीं रहा क्योंकि गिल खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए सही लय हासिल करने में संघर्ष करते रहे। T20I टीम में वापसी के बाद से गिल 15 मैचों में सिर्फ 291 रन बना पाए जिसमें उनका औसत 24.25 और स्ट्राइक रेट 137.26 रहा, और उन्होंने एक भी अर्धशतक नहीं लगाया।

गिल को T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर करने पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने गिल को क्वालिटी की कमी के कारण नहीं, बल्कि टीम कॉम्बिनेशन के कारण बाहर किया गया है। इसके बाद भारत ने ईशान किशन को वापस बुलाया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके शानदार घरेलू प्रदर्शन का इनाम देते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज को T20 वर्ल्ड कप टीम में गिल की जगह शामिल किया गया।