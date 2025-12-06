स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज अब अपने अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं और आज दोपहर विशाखापट्टनम में होने वाला अंतिम मैच विजेता का फैसला करेगा। रांची और रायपुर में खेले गए शुरुआती दोनों मुकाबलों में बल्लेबाजों के लिए आदर्श परिस्थितियां थीं और दर्शकों ने लगातार उच्च स्कोर वाला रोमांच देखा। इन हाई-स्कोरिंग मैचों में कई नए रिकॉर्ड बने, जबकि कुछ पुराने टूटते नजर आए। अब सभी की नज़रें तीसरे और आखिरी वनडे पर हैं, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा इतिहास रच सकते हैं।

हाई-स्कोरिंग मैचों ने बढ़ाया रोमांच

रांची और रायपुर दोनों मैच बल्लेबाजों के लिए सपने जैसे साबित हुए। पहले वनडे में भारत ने 349/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका दूसरा सबसे बड़ा वनडे टोटल था। इसके बाद रायपुर में भारत ने इसे और आगे बढ़ाया और 358/5 के साथ नए रिकॉर्ड की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका ने भी जवाब में धमाकेदार प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने 359 रनों का लक्ष्य चेज़ कर भारत के खिलाफ वनडे इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन-चेज़ दर्ज किया। इन दोनों मैचों ने सीरीज़ को बेहद रोमांचक बना दिया है।

विराट कोहली के सामने इतिहास रचने का सुनहरा मौका

विराट कोहली ने सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में शानदार सेंचुरी लगाई है। उनका यह लगातार फॉर्म उन्हें तीसरे वनडे में दो बड़े रिकॉर्ड के करीब ले आया है :

लगातार तीन ODI सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बनने का मौका

अभी तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज़ लगातार तीन वनडे शतक नहीं लगा पाया है। कोहली और रोहित दोनों ने दो लगातार सेंचुरी का कारनामा एक-एक बार किया है। यदि कोहली विशाखापट्टनम में एक और शतक जड़ देते हैं, तो वह इस अनोखी उपलब्धि के पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार चार ODI शतक

2023 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने शतक लगाया था। इन दो हालिया सेंचुरी को जोड़ दें, तो उनके पास अब उनके खिलाफ लगातार चौथा ODI शतक लगाने का मौका है। यह उपलब्धि उन्हें किसी भी टीम के खिलाफ ऐसे सिलसिले की अनोखी सूची में शीर्ष पर पहुंचा देगी।

रोहित शर्मा भी बड़े रिकॉर्ड के करीब

जहां कोहली इतिहास के करीब हैं, वहीं रोहित शर्मा भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की दहलीज पर हैं। उनके पास जैक्स कैलिस को पीछे छोड़ने का मौका है। रोहित को सर्वाधिक ODI रन बनाने वालों की सूची में कैलिस को पछाड़कर आठवें स्थान पर पहुंचने के लिए 120 रन की दरकार है। उनकी फॉर्म को देखते हुए यह लक्ष्य मुश्किल नहीं लगता।

कोहली के साथ शतकीय साझेदारी का नया रिकॉर्ड

कोहली और रोहित अभी तक वनडे में 20 बार शतकीय साझेदारी कर चुके हैं। यदि वे तीसरे मैच में एक और 100+ की पार्टनरशिप करते हैं, तो वे इस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। वर्तमान में वे कुमार संगकारा–दिलशान की जोड़ी के साथ बराबरी पर हैं। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की 26 शतकीय साझेदारियां इस सूची में शीर्ष पर हैं।

विशाखापट्टनम में निर्णायक भिड़ंत

अब सीरीज़ का अंतिम मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों का मुख्य उद्देश्य सीरीज जीतना होगा। हाई-स्कोरिंग पिच और दो फॉर्म में चल रहे भारतीय स्टार रोहित और कोहली मुकाबले का रोमांच कई गुना बढ़ा देते हैं। दक्षिण अफ्रीका भी आत्मविश्वास से भरी है, ऐसे में एक कड़े और मनोरंजक फाइनल की उम्मीद की जा रही है।

