स्पोर्ट्स डेस्कः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम में रविवार, 14 दिसंबर 2025, शाम 7:00 बजे खेला जाएगा। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर यह मैदान ठंडे मौसम के कारण खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कड़ाके की ठंड के बीच दोनों टीमें जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बनाने की पूरी कोशिश करेंगी।

सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने अपने नाम किया था, जबकि दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने वापसी करते हुए जीत हासिल की और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। यह मैदान भारत के लिए यादगार रहा है, वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए यहां खेलना आसान नहीं रहा। ऐसे में तीसरे मुकाबले में रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है।

हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच - 32

भारत - 18 जीत

द. अफ्रीका - 13 जीत

नोरिजल्ट - एक

HPCA स्टेडियम पिच रिपोर्ट

इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां गेंद बल्ले पर तेजी से आती है, जिससे बड़े शॉट लगाना आसान हो जाता है। हालांकि, ठंडे मौसम का फायदा तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मिल सकता है। इस साल यहां खेले गए आईपीएल मुकाबलों में 200 से अधिक का स्कोर आम बात रही है, जो पिच के बल्लेबाजी फ्रेंडली होने का संकेत देता है।

धर्मशाला मौसम रिपोर्ट

मैच के दौरान मौसम ठंडा रहेगा। शाम 7 बजे के बाद तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहने की संभावना है, जिससे खिलाड़ियों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे।