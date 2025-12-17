स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच शुरू हुए बिना ही रद्द हो गया। लखनऊ में छाई भारी धुंध के कारण इस मुकाबले का टॉस तक नहीं हो सका और अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में बुधवार 17 दिसंबर को ये मैच खेला जाना था लेकिन शाम होते ही शहर में गहरी धुंध छा गई।



फिलहाल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत अभी 2-1 से आगे है। पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की, दूसरे में साउथ अफ्रीका ने वापसी की और तीसरे में फिर भारत ने बाजी मार ली थी।

एकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

IPL खेलते समय, एकाना स्टेडियम की पिच घरेलू टीम LSG के लिए मददगार साबित होती है, क्योंकि इसकी धीमी पिच का फायदा स्पिनर उठा सकते हैं। लेकिन भारत के पास स्पिन और तेज गेंदबाजों का अच्छा संतुलन है, इसलिए पिच बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए उपयोगी साबित होगी। पिच शुरुआत में बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों का साथ देगी, लेकिन धीरे-धीरे धीमी होकर स्पिन गेंदबाजों को अपना कमाल दिखाने का मौका देगी।

मौसम रिपोर्ट

मैच के दौरान तापमान सुबह 18°C ​​से दोपहर में 21°C तक रहेगा, जो शाम तक गिरकर लगभग 12°C हो जाएगा। मौसम में धुंध छाई रहने की संभावना है और भारत के अधिकांश हिस्सों की तरह वायु गुणवत्ता भी खराब रहेगी।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका : रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन।