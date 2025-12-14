स्पोर्ट्स डेस्कः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया और टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली।



भारत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 117 रन पर ऑल आउट किया। इस दौरान केवल एडन मार्कराम ही अर्धशतकीय पारी खेल सके जिसमें 46 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 61 रन शामिल थे। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके। लेकिन कुलदीप और अर्शदीप सबसे किफायती रहे जिन्होंने क्रमशः 12 और 13 रन दिए।



टीम में बदलाव

भारतीय टीम में बदलाव देखने को मिला । अक्षर बाहर हो गए जबकि बुमराह भी टीम में नहीं थे। हर्षित और कुलदीप टीम को प्लेइंग 11 में मौका मिला । दक्षिण अफ्रीका ने टीम में तीन बदलाव किए।

पिच रिपोर्ट

इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां गेंद बल्ले पर तेजी से आती है, जिससे बड़े शॉट लगाना आसान हो जाता है। हालांकि, ठंडे मौसम का फायदा तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मिल सकता है। इस साल यहां खेले गए आईपीएल मुकाबलों में 200 से अधिक का स्कोर आम बात रही है, जो पिच के बल्लेबाजी फ्रेंडली होने का संकेत देता है।

मौसम

मैच के दौरान मौसम ठंडा रहेगा। शाम 7 बजे के बाद तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहने की संभावना है, जिससे खिलाड़ियों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका : रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन