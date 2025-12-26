मेलबर्न : इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज़ स्टुअर्ट ब्रॉड बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन MCG पिच की हालत से खुश नहीं थे। पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज ने कहा कि इस पिच पर जिस तरह की मूवमेंट दिखी है उससे पता चलता है कि "कुछ बहुत गलत है"। इंग्लिश तेज गेंदबाज जोश टोंग के शानदार बॉलिंग प्रदर्शन के बाद जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 152 रन पर 5-45 के शानदार आंकड़े हासिल किए, मेजबान टीम ने भी शानदार जवाब देते हुए इंग्लैंड को सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट कर दिया। इससे चौथे टेस्ट के पहले दिन कुल 20 विकेट गिरे। यह 74 साल में पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट मैच के पहले दिन 20 विकेट गिरे हों।

ब्रॉड ने सेन क्रिकेट पर कहा, 'इस पिच पर जिस तरह की मूवमेंट दिखी है, उससे मुझे लगता है कि कुछ बहुत गलत है। टेस्ट मैच के गेंदबाजों को टेस्ट मैच में प्रभावी ढंग से बॉलिंग करने के लिए इस स्तर की मूवमेंट की जरूरत नहीं होती। अच्छी टेस्ट मैच पिच पर अच्छा बाउंस होता है लेकिन बहुत ज्यादा साइडवेज मूवमेंट नहीं होती।'

इस बीच टोंग ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में इतिहास रच दिया जब वह इस सदी में MCG में पुरुषों के टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले 21वीं सदी के इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए। यह पहली बार था जब किसी इंग्लैंड के गेंदबाज ने 1998 में डैरेन गफ और डीन हेडली के बाद MCG में टेस्ट में पांच विकेट लिए थे और टोंग अपने प्रयासों से खुश थे।

यह स्पेल टेस्ट क्रिकेट में टोंग का सबसे अच्छा प्रदर्शन भी था जिसने 2023 में लॉर्ड्स में आयरलैंड के खिलाफ 5-66 के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। शुक्रवार को MCG में 94199 दर्शक मौजूद थे, जो एक नया रिकॉर्ड है, जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2015 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के 93,013 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

